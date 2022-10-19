كيف تسير حركة الملاحة اليوم الأربعاء في البحرين الأحمر والمتوسط؟

تسود اليوم بالبحر الأحمر موج معتدل يتراوح بين 1.5 لـ 2 متر ورياح جنوبية غربية لشمالية غربية، أما البحر المتوسط فحركة الموج بين خفيفة لمعتدلة وارتفاع الأمواج ينسب تتراوح من 1 لـ 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني.

وأكد خبراء الأرصاد أن الطقس على مدار اليوم في المناطق الساحلية الشمالية الغربية مائل للحرارة نهارا لطيف إلى مائل للبرودة بالاضافة لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا بنسبة حدوث 40%، فضلا عن نشاط رياح.

حالة الطقس اليوم

ويسود اليوم الأربعاء، وفقًا للأرصاد الجوية، أجواء معتدلة الحرارة خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على جميع الأنحاء.

ومن المتوقع اليوم 19 أكتوبر سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا بنسبة حدوث 30- 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، لالاضافة لأمطار خفيفة على الحدود الجنوبية بنسبة 20% تقريبا.

درجات الحرارة على مدار اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة على مدار اليوم بعدد من المدن والمحافظات، جاءت على هذا النحو:

القاهرة 29- 21.

العاصمة الإدارية 29- 21.

6 أكتوبر 29- 20.

بنها 28 - 21.

دمنهور 27- 20.

كفر الشيخ 27 - 21.

المنصورة 28 - 21.

دمياط 27 - 21.

بورسعيد 28 - 21.

الإسماعيلية 30- 22.

السويس 29 - 22.

الزقازيق 29- 22.

شبين الكوم 29 - 22.

طنطا 28 - 21.

شلاتين 33 - 24.

الإسكندرية 26 - 20.

العلمين الجديدة 26 - 19.

وادي النطرون 28 - 20.

مطروح 25- 19.

السلوم 25- 18.

سيوة 27- 17.

العريش 27 - 18.

رفح 27- 18.

الطور 32- 23.

كاترين 25 - 14.

رأس سدر 30 - 23.

نخل 27- 14.

طابا 29- 20.

نويبع 31- 22.

حلايب 30 - 24

شرم الشيخ 33- 23

الغردقة 31 - 23

مرسى علم 33-23

الفيوم 29- 19

بني سويف 29- 18

المنيا 29- 18

أسيوط 30- 19

سوهاج 31- 20

قنا 33- 21

الأقصر 33- 20

أسوان 35- 22

الوادي الجديد 31- 19

أبو سمبل 35- 22

أبو رماد 32 - 24

رأس حدربة 31 - 23.