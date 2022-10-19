أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، شروط وأوراق التقديم في مسابقة الأزهر 2022 لحفظ القرآن الكريم التي تأتي بشكل سنوى وفق عدد من الضوابط والشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للمسابقة على مستوى الجمهورية.

شروط وأوراق التقديم في مسابقة الأزهر 2022

وذكرت المعاهد الأزهرية أن شروط وأوراق التقديم في مسابقة الأزهر 2022، تأتي تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بعضها يتعلق بالمرحلة العمرية للمتقدمين، وتأتي على هذا النحو:

- لا يحق للطالب الاشتراك في أكثر من مستوى في العام الواحد.

- يمكن للطالب الفائز بإحدى جوائز المسابقة الحق في الاشتراك المستوى الأعلى فقط في الأعوام اللاحقة.

- أن يكون المتقدم للمسابقة من طلاب المعاهد الأزهرية بكاف مراحلها «ابتدائي- إعدادي - ثانوي».

- أن يكون المتقدم للمسابقة من طلاب المكاتب الأهلية الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف شريطة عدم قيد الطالب بالمعاهد الأزهرية.

- أن يكون من طلاب الرواق الأزهري شريطة عدم قيد الطالب بالمعاهد الأزهرية، ومكاتب التحفيظ الأهلية.

- ألا يزيد سن المتقدم من مكاتب التحفيظ والأروقة عن 18 عامًا في الأول من أكتوبر من كل عام.

- من حق طلاب «مكاتب التحفيظ الأهلية، والأروقة، والمرحلة الابتدائية الأزهرية فقط» الاشتراك في المستويات الأربعة.

- يحق لطلاب المرحلة الإعدادية الأزهرية الاشتراك في المستويات «الأول والثاني والثالث فقط».

- يحق لطلاب المرحلة الثانوية الأزهرية الاشتراك في المستويين «الأول والثاني فقط».

طريقة التقدم في مسابقة الأزهر 2022

وذكر الأزهر، أن طريقة التقديم في مسابقة الأزهر 2022ن تم بشكل إلكتروني من خلال استيفاء نموذج التقديم المعلن على بوابة الأزهر الإلكترونية على هذا الرابط، لافته إلى أنه لا يسمح للطالب بالتقدم من جهتين مختلفتين في وقت واحد.

طريقة التقدم لطلاب المعاهد الأزهرية

يتولى مشرف مادة القرآن الكريم بالمعهد بالتنسيق مع شيخ المعهد يتولى ترشيح الطلاب المؤهلين لكل مستوى.

يقدم الطالب في المسابقة إلكترونيًا من خلال استيفاء نموذج التقديم المعلن على بوابة الأزهر الإلكترونية.

يطبع الطالب استمارة التقدم واستمارة الامتحان وإحضار المرفقات التالية «أصل شهادة ميلاد الطالب + خطاب ترشيح المعهد» وتسليمها لمشرف مادة القرآن الكريم بالمعهد.

يتولى المشرف جمع الاستمارات التابعة لمعهده ثم يوقع عليها ويعتمدها من موجه شؤون القرآن وشيخ المعهد.

يتولى شيخ المعهد تسليم استمارات معهده لإدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطقة.

طريقة التقديم لطلاب مكاتب التحفيظ

- يقوم محفظ المكتب بالتنسيق مع الموجه المتابع لمكتبه لترشيح طلاب المكتب المؤهلين لكل مستوى، والتأكد من أنهم ليسوا من طلاب المعاهد الأزهرية.

- يتقدم الطالب المرشح للمسابقة إلكترونيًا من خلال استيفاء نموذج التقديم المعلن على بوابة الأزهر الإلكترونية.

- يطبع الطالب استمارة التقديم واستمارة الامتحان، وإحضار المرفقات التالية «أصل شهادة ميلاد الطالب + صورة بطاقة الرقم القومي للمحفظ + إفادة قيد الطالب بمدرسته في التربية والتعليم + خطاب ترشيح المكتب + إقرار المحفظ بأن الطالب تابعا لمكتبه وغير تابع لأي مكتب آخر»، وتسليمها للمحفظ الخاص بمكتبه لاعتمادها والتوقيع عليها.

- يجمع المحفظ استمارت طلابه مع مرفقاتها، ويسلمها للموجه المتابع لمكتبه.

- يجمع الموجه الاستمارات الخاصة بالمكاتب وتسليمها لإدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطقة.

طريقة التقديم لطلاب الرواق الأزهري

- يقوم محفظ الرواق بالتنسيق مع منسق الرواق لترشيح طلاب الرواق المؤهلين لكل مستوى، والتأكد من أنهم ليسوا من طلاب المعاهد الأزهرية، ولا من طلاب مكاتب التحفيظ.

- يقوم الطالب المرشح بالتقديم للمسابقة إلكترونيًا من خلال استيفاء نموذج التقديم المعلن على بوابة الأزهر الإلكترونية.

- يطبع الطالب استمارة التقديم والامتحان، وإحضار المرفقات التالية «أصل شهادة ميلاد الطالب + إفادة قيد الطالب بمدرسته في التربية والتعليم + خطاب ترشيح المكتب»، وتسليمها لمنسق الرواق لاعتمادها والتوقيع عليها.

- يقوم منسق الرواق بجمع استمارات طلابه مع مرفقاتها، ويسلمها لمدير إدارة شئون القرآن بالمنطقة.