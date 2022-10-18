إصابة 19 عاملا في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب قبل قليل 19 عاملا بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة عمالة بطريق «مصر - اسكندرية» الصحراوي بالكليو 84 اتجاه الإسكندرية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق في الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة عمالة بالطريق الصحراوي مما أسفر عن إصابة 19 عاملاً، وجرى نقلهم إلى المستشفى لعمل الإسعافات الأولية.

تحديد أسماء العمال المصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وجري الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتبين إصابة كل من: رمضان هيثم حسين، 23 سنة، أحمد عبدالغني السيد، 30 سنة، أحمد جمعة السيد، 20 سنة، على شحاته سليمان، 24 سنة، محمد جمعة السيد، 16 سنة، علاء جمعة السيد، 18سنة، محمد هاشم حسين، 40 سنة، محمد جمعة حسين، 19 سنة، أحمد بطران عبدالله، 26 سنة، أحمد حسين رجب، 35 سنة، وليد زواوي، 23 سنة، قطب سالم حسين، 35 سنة.

كما أصيب أيضًا كل من: عربي زغلول سليمان، 49 سنة، علي محمد عبدالحميد ، 52 سنة، فراج فرج عبدالحميد، 37 سنة، إسلام مفرح السيد، 45 سنة، محمود محمود آدم،41 سنة، إسلام محمود علي، 17 سنة، عيد حلمي فرج، 59 سنة.

نقل المصابين للمستشفى

وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.