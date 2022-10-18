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الكرملين: بوتين يجتمع مع مجلس الأمن الروسي غدا

كتب:

سحر المكاوى
03:44 م | الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين

أعلنت الرئاسية الروسية «الكرملين»، أن الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، سيعقد اجتماعًا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، غدًا الأربعاء، حسبما أفادت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، في نبأ عاجل قبل قليل.

اجتماع مجلس الأمن الروسي

وأوضح الكرملين فى بيان عنه، أن بوتين سيعقد اجتماعًا لمجلس الأمن الروسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لافتًا إلى أنه من المقرر مناقشة القضايا المتعلقة بتحييد التهديدات للأمن القومي في مجال الهجرة.

تهديدات الأمن القومى

وسيناقش الاجتماع، وفقًا لـ«روسيا اليوم»، تنظيم عمليات الهجرة لصالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، والاستقرار الاجتماعي والسياسي.

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بقلم سحر المكاوى