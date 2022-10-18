وزير التعليم: ندرس تعيين الـ150 ألف معلم خلال 3 سنوات بدلا من 5

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تسعى لتكون خطة تعيين الـ150 ألف معلم على 3 سنوات بدلا من 5 لسد العجز في المعلمين.

التعاقد مع معلمين متطوعين

وأكد الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اعتماد 300 مليون جنيه للتعاقد مع معلمين متطوعين بالحصة لسد العجز هذا العام.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور رضا حجازي، إعداد الوزارة مشروع قانون جديد لإصدار رخصة مزاولة المهنة للمعلمين لمواجهة حالة عدم الانضباط في العملية التعليمية.

وقال الوزير: «نشاهد بأعيننا أن مهنة الطب لا يزاولها إلا الأطباء، وباقي المهن يزاولها أبنائها من خلال رخصة إلا التدريس يمارسه الجميع.

إشراك المعلمين في دورات تدريبية

وأكد وزير التربية والتعليم، أن المعلمين التابعين لوزارة التربية والتعليم جميعهم حاصلين على دبلوم تربوي ومعه رخصة المزاولة من خلال النقابة، لافتا إلى أن الوزارة لن تهدر الكفاءات التي تقوم بالتدريس خارج وزارة التربية والتعليم، ويجري إشراكهم في دورات تدريبية حتى يحق لهم ممارسة المهنة.

وتابع: «إذا كان هناك مهندس شاطر يقوم بالتدريس سيأخذ دورة تدريبية ولن يهدر حقه».