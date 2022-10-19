تأشيرات للسعودية يجب تنفيذها من خلال البوابة المصرية للعمرة.. تعرف عليها

حددت وزارة السياحة والآثار التأشيرات الصادرة إلى المملكة العربية السعودية والتي يجب على الحاصلين عليها الحصول على باركود البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة.

وقالت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار، إن هناك 6 أنواع من التأشيرات يسمح للحاصلين عليها بأداء مناسك العمرة إلا أنه يجب تنظيمها عبر البوابة المصرية للعمرة ولا يجوز لحاملها السفر من المنافذ المصرية إلى السعودية دون وجود الباركود وهي:-

- تأشيرة العمرة

- تأشيرة زيارة السياحة

- تأشيرة زيارة الفعاليات

- تأشيرة الزيارة الحكومية لغير الحكوميين

- تأشيرة زيارة المضيف

-تأشيرة الزيارة الشخصية .

تأشيرات للسعودية لا تنفذ من خلال بوابة العمرة

وأوضحت أن التأشيرات التى يسمح لحامليها المسافرين للسعودية بأداء العمرة، إلا أنها لا يتم تنظيمها عبر البوابة المصرية للعمرة فهي تأشيرات:

-تأشيرة الزيارة العائلية

-تأشيرة الزيارة التجارية

-تأشيرة رجال الأعمال

-تأشيرة زيارة المؤتمرات

- تأشيرة المرور

- التأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها (دبلوماسية - خاصة - مهمة )

-التأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية .

ومن جهته، قال محمد عزت، أمين صندوق غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه وفقا للقانون فإن الحاصلين على التأشيرات التى يجب تنظيمها عبر بوابة العمرة لن يسمح لهم بالسفر إلى المملكة العربية السعودية دون وجود باركود البوابة، لافتا إلى أن غير الحاصلين على باركود بوابة العمرة المصرية لن يسمح لهم بالخروج من المنافذ المصرية.

إلغاء سفر العديد من المواطنين لعدم حصولهم على باركود البوابة

وأشار فى تصريح لـ«الوطن» إلى أن الأيام الماضية شهدت قيام سلطات مطار القاهرة الدولي بإلغاء سفر بعض الحاصلين على تأشيرة العمرة إلى المملكة العربية السعودية وذلك لعدم حصولهم على باركود البوابة المصرية للعمرة.

يشار إلى أن وزارة السياحة سلمت مطار القاهرة 70 جهازا قارئا إليكترونيا للباركود الصادر من البوابة المصرية للعمرة.