«التنمية المحلية»: نساهم في زراعة 29.7 مليون شجرة بالمحافظات «فيديو»

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، إن وزارة التنمية المحلية تساهم في زراعة نحو 79 مليونا و700 ألف شجرة بالمحافظات، موضحا أن وزارتي البيئة والإسكان يستكملان زراعة 20 مليونا و300 ألف شجرة وفقا للأعداد المقررة لكل منها.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، في مداخلة هاتفية عبر «نشرة الأخبار»، على قناة « دي إم سي»، مع الإعلامي هيثم سعودي، أن وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة أكد أن الوزارة تستهدف في العام المالي الحالي زراعة نحو 7 ملايين و700 ألف شجرة منها 5 ملايين شجرة تعمل الوزارة على زراعتها، بالإضافة إلى 2.7 مليون شجرة تلتزم بها المحافظات، موضحا أن المبادرة تستهدف تحسين نوعية الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحراري، والحفاظ على الصحة العامة والمواطنين من جانب، ومكافحة فقر الغذاء وتوفير فرص عمل حقيقة تعمل في مجالات زراعة الأشجار الجديدة، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية من جانب آخر.

وتابع قاسم، أن العمل في مبادرة «100 مليون شجرة» يبدأ في حملة تشجير موسعة على جانبي الطرق السريعة وعدد من المواقع التي تم استغلالها لعمل حدائق مركزية، موضحا أنه سيتم زراعة نحو 830 ألف شجرة بالقاهرة، وفي الجيزة سيتم زراعة نحو ما يقرب من 70 ألف شجرة، يليها باقي محافظات الجمهورية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تعمل على التنسيق مع الجمعيات الأهلية النشطة في مجالات تحسين البيئة.

الترويج للحملة بشكل ممنهج

وأشار، إلى أن أعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والشباب، ورجال الأعمال يعملون على الترويج للحملة بشكل ممنهج للاستفادة الكبيرة منها، مفسراً أن المبادرة ستوفر زراعة الأشجار على الطرق والجزر الوسطى، وكذلك على نطاق الجهات الحكومية، مثل: المدارس، الجامعات، مراكز الشباب، المناطق الصناعية، والظهير الصحراوي للمحافظات والطرق الرئيسية، الإقليمية، الدائرية، مداخل القرى، والميادين الرئيسية.

التوعية بالحفاظ على الأشجار

ذكر « قاسم »، أنه لابد من التأكيد على التوعية بأهمية الحفاظ على الأشجار المنزرعة ورعايتها ، موضحا ضرورة الاهتمام بدراسة الأشجار ذات العائد الاقتصادي سواء كانت أشجار خشبية، أو أشجار مثمرة، وذلك وفقا للظروف المناخية الملائمة لكل موقع، موضحا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التنسيقية اللازمة لإنشاء الحدائق المركزية في المدن الرئيسية والفرعية بالمحافظات، والعمل على تشجيرها وصيانتها بصفة دورية، وذلك لإحداث نقلة حضارية لكل مدينة، مؤكدا أنه سيتم إنشاء حدائق مركزية في عواصم المحافظات الكبرى.