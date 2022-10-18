«حجازي»: مشروع قانون لمواجهة التسرب من التعليم.. والعقوبة تصل للحبس

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إعداد مشروع قانون لمواجهة التسرب من التعليم، موضحا أن التشريع الذي رُفض في دور الانعقاد الماضي بشأن مواجهة الغياب وما تضمنه من غرامات كان يشمل عقوبات كبيرة.

مشروع قانون لمواجهة التسرب من التعليم

وأكد وزير لتعليم، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون الذي يتم إعداده سيتم فيه التدرج في العقوبة، مضيفا «في حال عودة الطالب للمدرسة تزول العقوبة».

وشدد الوزير على ضرورة التفرقة بين الغياب عن الدراسة والانقطاع التام، مشيرا إلى أن الانقطاع يعني التسرب التعليمي، وسيكون له عقوبة مشددة.

وضع عقوبة لولي الأمر

وأعلن وزير التربية والتعليم، أنه سيتم وضع عقوبة لولي الأمر حال انقطاع ابنه عن المدرسة أكثر من عامين، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة العقوبات المناسبة لذلك، والتي قد تصل للحبس.