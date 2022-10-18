الكرملين: بوتين لم يعلن انتهاء التعبئة بعد

ذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان عاجل لها، نقلته قناة العربية السعودية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشار إلى أن العدد المنتظر من التعبئة الجزئية في روسيا، لم يكتمل بعد.

طلب تعبئة جزئية في سبتمبر الماضي

أعلنت روسيا الاتحادية، طلب التعبئة العامة في 21 سبتمبر الماضي، لضم 300 ألف مقاتل روسي، بجانب تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الروسية للمقاتلين الأجانب، في ظل أزمة روسية أوكرانية، بدأت منذ نهاية فبراير الماضي، عقب إعلان أقاليم أوكرانية رغبتها الانفصال عن كييف لصالح الانضمام إلى روسيا، التي جهزت معداتها العسكرية، وبدأت الحفاظ على هذه الأقاليم.

قصف قوي متبادل في آخر أسبوع

وشهدت روسيا وأوكرانيا قصفا عنيفا متبادلا الأسبوع الماضي، بدأ بقصف أوكرانيا لجسر القرم، الذي تعتمد عليه موسكو في نقل أسلحتها، وردت روسيا بقصف في العاصمة كييف وأصابت مدنيين.