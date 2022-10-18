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وزير التعليم: الانتهاء من تطوير مناهج الثانوية العامة بحلول 2026

كتب:

محمد يوسف
05:41 م | الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن التابلت وسيلة تعليمية وليس للامتحانات، وستكون امتحانات التابلت على مستوى الإدارة التعليمية وليس الجمهورية، كما تكون هناك امتحانات تجريبية على التابلت.

تطوير المرحلة الثانوية 

وأضاف وزير التعليم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن ما يجري حاليا بالمرحلة الثانوية هو تطوير للامتحانات والاختبارات ولكن على المدى البعيد سيكون هناك تطوير للمرحلة الثانوية بشكل كامل، ويجري عقد مؤتمر قومي وجلسات استماع مع لجنة التعليم والخبراء وأساتذة التعليم لبحث التطوير، مضيفا أنه بحلول 2026 تنتهي الوزارة من المرحلة الثانوية كمنهج كامل وليس اختبارات فقط.

ورد الوزير على عدد من طلبات الإحاطة وأسئلة النواب، مؤكدا أن كل من يعمل بالوزارة تلقى دورات تدريبية في القدرات السلوكية والمهارات والاسترتيجيات التدريسية والإدارة الاستراتيجية.

وعن البعثة المصرية في السودان، قال: «كان الطالب بيهرب من الثانوية العامة المصرية ويروح يمتحن في السودان ويحصل على الشهادة الثانوية السودانية، وأصدرت قرارا وزاريا بأنه يجب أن يكون ولي أمر الطالب المصري الذي يحصل على الثانوية العامة السودانية مقيما بالسودان وإلا لن أقبلها».

إطلاق منصة لامتحانات المصريين بالخارج 

وأضاف حجازي، أنه أطلق منصة للطلاب المصريين بالخارج للامتحانات بحيث تكون مركزية أمام أعين الوزارة، و«سمحنا بتطبيق ترمين وليس عام دراسي كامل وهي من الأمور التي تسببت في راحة الطلاب».

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