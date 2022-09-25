وزارة الزراعة الأوكرانية: 7 سفن محملة بالحبوب غادرت موانئ البلاد اليوم

أعلنت وزارة الزراعة الأوكرانية، اليوم الأحد، أنّ 7 سفن محملة بالحبوب غادرت اليوم موانئ البلاد، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

تصدير الحبوب الأوكرانية

وفي وقت سابق، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إنّ إجمالي الحبوب المصدرة من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية عبر الممر المقام في البحر الأسود، وصل إلى 4 ملايين طن، معربًا عن أمله في بدء تصدير الأسمدة الروسية.

وقال أردوغان، إنّ الخطوة الأولى فيما يتعلق بـ الحرب الروسية الأوكرانية كانت إنشاء ممر للحبوب، ثم جاء تبادل أسرى الحرب في هذه العملية، ومرّ نحو 4 ملايين طن من الحبوب عبر هذا الممر في البحر الأسود.