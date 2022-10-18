وزير التعليم: لا إلغاء للتابلت.. وسلامة وأمن الطلاب أمانة في أعناقنا جميعا

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إنه لا يستطيع إلغاء التابلت، ولكن لن يكون للامتحانات، متابعا: «استغلال التابلت في الامتحان لسنة أولى وثانية ثانوي وعلى حسب كل مديرية وليس بشكل مركزي على مستوى الوزارة».

جاء ذلك في رده على طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي.

استكمال إجراءات التعيين

وأكد وزير التعليم، أن الناجحين في المسابقة الأخيرة يحصلون على دورتين تدريبيتين وفي حال اجتيازهم لهما يجري استكمال إجراءات التعيين، ويكون التعاقد لمدة سنتين، وفي حال عدم الكفاءة قد لا يتم التعيين.

وقال الوزير، إن سلامة وأمن الطلاب أمانة في أعناقنا جميعا، مشيرا إلى أن إسناد ملف الدروس الخصوصية لشركة الهدف منه الحوكمة، قائلا: «يجب أن نرحم الأسرة من المغالاة في الأسعار ولا تتحمل أي أعباء إضافية جديدة».

زيارات مفاجئة للمديريات

وأعلن وزير التربية والتعليم، أنه ستكون هناك زيارات مفاجئة للمديريات على مستوى الجمهورية، وكذلك تفعيل دور إدارة المتابعة والتقييم بالوزارة.

وطالب مجلس النواب، بمساندته في زيادة الموازنة المخصصة للأبنية التعليمية؛ لتحقيق المتطلبات الخاصة بكثافة الفصول.