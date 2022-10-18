اجتماع بين «النواب» والحكومة لمناقشة ودراسة تداعيات نقص الأعلاف

أكد السيد القصير وزير الزراعة، أن الدولة تجتمع لحل أي مشكلة وتأخذ إجراءات استباقية، قائلا: «مش بنتحرك علشان فيديو أو فيديو هو اللى هيحركنا، ونتواصل منذ شهر 7، للوقوف على ما يجرى بشأن صناعة الدواجن، وهذه الإجراءات الاستباقية، نتج عنها الإفراج عن مقررات لـ30 عميل».

مناقشة أزمة نقص أعلاف الدواجن

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لاجتماع لجنة الزراعة والري اليوم، بحضور المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والمستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، والسيد القصير وزير الزراعة، لمناقشة أزمة نقص أعلاف الدواجن.

وأوضح أن اجتماع اليوم، يأتي بناء على توجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لعقد اجتماع لمناقشة ودراسة تداعيات نقص الأعلاف، وعدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء بشأن أزمة نقص الأعلاف.

وضع حلول عاجلة

وقال وزير الزراعة: جميع الجهات المعنية بالأمر تسعى لإيجاد حلول لهذه العملة قبل تداول بعض الفيديوهات، وخير دليل على ذلك، بعد تداول هذا الفيديو كان لدينا موعد محدد لعقد اجتماع لبحث الأمر، ووضع حلول عاجلة، ما يؤكد أن هناك خطوات استباقية في هذا الصدد، وهناك تواصل دائم مع لجنة الزراعة بمجلس النواب.

وتابع: من ضمن الخطوات التى اتخذتها الحكومة لدعم صناعة الدواجن، إعفاء الإضافات الخاصة بالأعلاف من القيمة المضافة، واعتماد 37 منشأة خالية من إنفلونزا الطيور، وبما أن 75% من صناع الدواجن مركزة في صغار المربين والوزارة تريد حمايتهم، طالبنا بالتحول من التربية المفتوحة للتربية المغلقة لدعم صغار المربيين.