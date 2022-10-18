«العربية»: «الناتو» يقدم منظومات مضادة للطائرات لأوكرانيا الأيام المقبلة

ذكر حلف شمال الأطلسي «الناتو»، في بيان نقلته قناة العربية السعودية، أن أوكرانيا ستحصل خلال أيام على منظومات مضادة للطائرات المسيرة.

تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي

وأضاف بيان الناتو: «سنزود أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي لمواجهة المسيرات بما فيها الإيرانية»، في الوقت الذي أصدرت أوكرانيا بيانا تعلن فيها أن الهجوم الروسي منذ 10 أكتوبر دمر 400 هدف من البنية التحتية منها 45 للطاقة.

إعلان التعبئة العامة الجزئية في روسيا

وأعلنت روسيا الاتحادية طلب التعبئة العامة في 21 سبتمبر الماضي لضم 300 ألف مقاتل روسي بجانب تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الروسية للمقاتلين الأجانب، في ظل أزمة روسية أوكرانية بدأت منذ نهاية فبراير الماضي عقب إعلان أقاليم أوكرانية رغبتها الانفصال عن كييف لصالح الانضمام إلى روسيا التي جهزت معداتها العسكرية وبدأت الحفاظ على هذه الأقاليم.