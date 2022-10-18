«التجارة والصناعة»: 10 أسواق إفريقية تستحوذ على 80% من صادرات مصر للقارة

استحوذت 10 أسواق إفريقية على ما يقرب من 80% من إجمالي الصادرات المصرية من المنتجات الموجهة إلى أسواق القارة السمراء، وكشف تقرير اتجاهات الصادرات المصرية إلى إفريقيا، الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة أنه على رأس تلك الأسواق جاءت ليبيا في المرتبة الأولى بإجمالي صادرات 796 مليون دولار، وبأهمية نسبة 16.7%، من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لأفريقيا في عام 2021.

وجاء السودان في المرتبة الثانية بقائمة أهم الدول الإفريقية المستوردة من مصر بقيمة 716 مليون دولار وبأهمية نسبية 15%، وبلغ معدل نمو الصادرات المصرية إلى السودان 8.9%، فيما جاء المغرب بالمرتبة الثالثة إذ استوردت منتجات بقيمة 683.8 مليون دولار، وبأهمية نسبية 14.4% من الإجمالي، وبمعدل نمو 4.9%.

الجزائر في المرتبة الرابعة بصادرات بلغت 507 ملايين دولار

وفي المرتبة الرابعة، جاءت الجزائر بقيمة صادرات بلغت 507 ملايين دولار وبأهمية نسبية بلغت 10.6%، وبمعدل تراجع 1.6%.

كما جاءت كينيا في المرتبة الخامسة بقيمة صادرات بلغت 339.4 مليون دولار، وبأهمية نسبية 7.1%، وبمعدل نمو 4.7%، تلتها تونس التي استوردت من مصر منتجات بقيمة 231.4 مليون دولار، وبأهمية 4.8%، ثم نيجيريا في المرتبة السابعة بقيمة صادرات بلغت 138.4 مليون دولار، وبأهمية نسبية 2.9%، وبمعدل نمو 4.7%.

واحتلت كوت ديفوار المركز الثامن بصادرات بلغت 135.3 مليون دولار، وبأهمية نسبية 2.8%، وبمعدل نمو 20%، تلتها غانا التي احتلت المركز التاسع بقيمة صادرات 128.5 مليون دولار، وبأهمية نسبية 2.7%، وبمعدل نمو 14%.

مصر ترتبط باتفاقية تجارة حرة مع معظم دول إفريقيا

وترتبط مصر باتفاقية تجارة حرة مع أغلب دول القارة الأفريقية عبر اتفاقية التجارة القارية، التي تسهم في فتح حرية تبادل التجارة.