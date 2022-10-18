هيئة الكتاب تشارك بـ 200 عنوان وأنشطة في معرض «فرانكفورت»

تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، في الدورة الـ69 من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، المقرر افتتاحه غدا الأربعاء، تستمر فعالياته حتى 23 أكتوبر الجاري.

وتشارك مصر في المعرض الدولي ممثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، ببرنامج ثقافي فعال، إلى جانب ما يقرب من 200 عنوان من إصدارات الهيئة، وانتهت من تجهيز الجناح الخاص بها الذي يبلغ مساحته 20 مترا مربعا.

هيئة الكتاب تنتهي من تجهيز جناحها في معرض فرانكفورت

ومن المقرر أن تعقد الهيئة اجتماعات مع المترجمين لتبادل عمليات ترجمة الكتب من مختلف لغات العالم، ويقدم جناح مصر كتالوج يضم أحدث إصدارات الكتب العربية وأبرز العناوين الجديدة التي قدمتها الهيئة لكى يطلع عليها زوار معرض فرانكفورت

4 آلاف جهة عرض تشارك في عرض فرانكفورت للكتاب

يذكر أن معرض فرانكفورت للكتاب، يشارك فيه أكثر من أربعة آلاف جهة عرض، من 65 دولة من مختلف أنحاء العالم، وتحتفي دورة هذا العام بإسبانيا كضيف شرف والتي ستشارك بوفد يضم حوالي 200 شخص، وسيشارك نخبة من أبرز الكتاب والشعراء، ويعتزم الكاتبان الإسبانيان إيرين فاليجو وأنطونيو مونيوث مولينا إلقاء خطابين حول الشؤون الأدبية، ويستخدم الجناح الإسباني في المعرض أحدث التقنيات ذات الذكاء الاصطناعي.