رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

هيئة الكتاب تصدر الجزء الثاني من «ألوان الشعبي في صعيد مصر»

كتب:

إلهام زيدان
02:25 م | الأحد 16 أكتوبر 2022
غلاف الكتاب

غلاف الكتاب

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، الجزء الثاني من كتاب من التراث «ألوان الشعبي في صعيد مصر»، جمع وتقديم وتعليق الدكتور غريب محمد علي محمد، ضمن سلسلة الثقافة الشعبية.

موضوع كتاب «ألوان الشعبي في صعيد مصر»

وحسب بيان صحفي عن هيئة الكتاب، فإنّ الإصدار الجديد يتناول 3 ألوان من التراث الشعبي في صعيد مصر هي «الأغنية الشعبية، والمثل، واللغز»، وتمّ جمعها من قرية «الكرنك» في الأقصر، هذه القرية العامرة بفنون من التراث الشعبي والتي يخشى المؤلف أن يضيع منها هذا التراث مع تقديم الحضارة والتكنولوجيا.

فلقد اختلف وجه القرية وبعض عاداتها وما عاد الناس يجتمعون كما كانوا يتذاكرون شيئًا من هذا التراث إلا في المناسبات العامة كالأفراح، وما عاد كثير من شبابنا اليوم يهتم بهذا التراث كثيرًا بل لعل بعضهم لم يعد يفهم بعض الكلمات التي كان يستعملها أجدادنا وآباؤنا.

ويعد هذا الكتاب مصدرًا مهمًا لتوثيق هذه الألوان الشعبية في محافظة الأقصر، لما للمؤلف من خبرة طويلة في هذا المجال، ولأنه من أبناء هذه المنطقة وعاشق لتراثه.وكان قد صدر الجزء الأول من الكتاب عن الهيئة عام 2015، واحتوى على ثلاثة ألوان من التراث الشعبي وهم «الموال والأمثال والعدودة»، تلك الألوان التي جمعها المؤلف من قريته «الكرنك» بالأقصر.

اقرأ المزيد:

«عن الثقافة والحرية» للراحل جابر عصفور أحدث إصدارات هيئة الكتاب

«هيئة الكتاب»: لا نمتلك كل منافذنا عدا منفذين.. ونتفاوض مع الملاك

هيئة الكتاب تنعى الدكتور أحمد مرسي: أثرى المكتبة العربية بمؤلفاته

رئيس «هيئة الكتاب»: مصر الخامسة عالميًا والأولى عربيًا في القراءة

هيئة الكتاب تصدر «المنظمات الأثيرة بين التطوير وأمل التطبيق»

هيئة الكتاب: ندرس إعادة مهرجان القراءة للجميع مرة أخرى

هيئة الكتاب تشارك بـ 200 عنوان في الدورة 27 لمعرض نيروبي

أحمد بهي الدين قائما بأعمال رئيس هيئة الكتاب خلفا لـ هيثم الحاج علي
إلهام زيدان
بقلم إلهام زيدان

مسئول الملف الثقافي والأدبي.