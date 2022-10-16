هيئة الكتاب تصدر الجزء الثاني من «ألوان الشعبي في صعيد مصر»

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، الجزء الثاني من كتاب من التراث «ألوان الشعبي في صعيد مصر»، جمع وتقديم وتعليق الدكتور غريب محمد علي محمد، ضمن سلسلة الثقافة الشعبية.

موضوع كتاب «ألوان الشعبي في صعيد مصر»

وحسب بيان صحفي عن هيئة الكتاب، فإنّ الإصدار الجديد يتناول 3 ألوان من التراث الشعبي في صعيد مصر هي «الأغنية الشعبية، والمثل، واللغز»، وتمّ جمعها من قرية «الكرنك» في الأقصر، هذه القرية العامرة بفنون من التراث الشعبي والتي يخشى المؤلف أن يضيع منها هذا التراث مع تقديم الحضارة والتكنولوجيا.

فلقد اختلف وجه القرية وبعض عاداتها وما عاد الناس يجتمعون كما كانوا يتذاكرون شيئًا من هذا التراث إلا في المناسبات العامة كالأفراح، وما عاد كثير من شبابنا اليوم يهتم بهذا التراث كثيرًا بل لعل بعضهم لم يعد يفهم بعض الكلمات التي كان يستعملها أجدادنا وآباؤنا.

ويعد هذا الكتاب مصدرًا مهمًا لتوثيق هذه الألوان الشعبية في محافظة الأقصر، لما للمؤلف من خبرة طويلة في هذا المجال، ولأنه من أبناء هذه المنطقة وعاشق لتراثه.وكان قد صدر الجزء الأول من الكتاب عن الهيئة عام 2015، واحتوى على ثلاثة ألوان من التراث الشعبي وهم «الموال والأمثال والعدودة»، تلك الألوان التي جمعها المؤلف من قريته «الكرنك» بالأقصر.