هيئة الكتاب تشارك بـ 200 عنوان في الدورة 27 لمعرض نيروبي

تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، في معرض نيروبي الدولي للكتاب خلال الفترة من 28 سبتمبر حتى 2 أكتوبر 2022، بأكثر من 200 عنوان من أحداث إصداراتها في جميع المجالات، في المشاركة الثانية للهيئة في المعرض.

ومن بين الكتب المشاركة سلسلة رموز أفريقية المترجمة إلى الإنجليزية والفرنسية، نيلسون مانديلا، كوفي عنان، جيفارا القارة السمراء، الملك الذهبي، منسا موسى، وحكاية توم مبويا.

وأضاف بيان عن الهيئة: «من بين العناوين العربية المشاركة: سلسلة أفريقيات ومنها الثقافة، والمثقفون في إفريقيا، وإفريقيا وتحولات النظام الدولي، وسلسلة مصريات، ومجموعة من الروايات وكتب الأطفال، ومجموعة كبيرة من الكتب الإنجليزية والفرنسية.