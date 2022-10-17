هيئة الكتاب تصدر المجلد الثاني من الأعمال الكاملة لـ «يوسف أبورية»

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، المجلد الثاني من الأعمال الكاملة للكاتب يوسف أبورية.

وحسب بيان صحفي لهيئة الكتاب، يضم المجلد ثلاث روايات من أعمال الكاتب الراحل يوسف أبو رية، وهي «صمت الطواحين»، و«ليلة عرس»، و«ليالي البانجو»، وفي هذه الروايات الثلاث ملامح أساسية من كتابة يوسف أبو رية الغنية.

تصوغ عالمه الخاص المتفرد المترابط

ووفقا للبيان فإن تلك الملامح ترد عبر رواياته الأخرى، وعبر مجموعاته القصصية أيضًا، لتصوغ عالمه الخاص المتفرد المترابط، فيما يشبه نوعًا من الوحدة الوثيقة حيث التناولات التي تتردد وتتنامى، والتي يهتم فيها يوسف أبورية بالتعبير، خلال طرائف متنوعة عن تحولات الريف إلى المدينة.

ارتباط الوقائع القصصية بأزمنتها المرجعية

وحرص المؤلف على أن يصل الوقائع القصصية والروائية بأزمنتها المرجعية، وكأنه يقدم تاريخًا أدبيًا للتغيرات التي تطرأ على قطاع من الريف المصري في فترات بعينها، حيث هيمنة نوع من الحنين الطفولي لأزمنة البراءة المنقضية، وحيث الكتاب التي تنهض على تمثل لجماليات الحكي الشعبي المتضافر مع حس تراثي واضح، وحيث اللغة التي تنهل من منابع الأمثولة والحكمة المتوارثة، وإن بقيت مؤمنة إلى عوالم راهنة ممتلئة بأسباب الحياة في هذه الروايات بهذا المجلد ملامح كثيرة من العالم الروائي الآسر الجميل ليوسف أبو رية.