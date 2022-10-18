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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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دبلوماسية بريطانية تستعين بحديث نبوي لدعم قضايا البيئة

كتب:

عمرو حسني
09:45 م | الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
دبلوماسية بريطانية

دبلوماسية بريطانية

ذكرت الدبلوماسية البريطانية والناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، روزي دياز، في تغريدة لها، على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة تويتر: «مَا مِن مُسلم يَغرِسُ غَرْسًا أو يَزرَعُ زَرْعًا فيأكُلُ مِنه طَيرٌ أو إنسَانٌ أو بهيْمَةٌ إلا كان لهُ بهِ صَدقَةٌ».

التأمل في دورة الحياة

وتابعت دياز: «هذا الحديث يجعلنا نتأمّل في دورة الحياة وأهميّة أن نهتم بجميع الكائنات الحيّة من حولنا»، مبينا أن هذا يجعل الجميع يتأمل في البيئة التي يعيش فيها ضمن حملة كوكبك عنوانك.

تغريدة عن تغير مناخي غير عادي

ونشرت تغريدة سابقة كتبت فيها: «لقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الآونة الأخيرة، تغيّراً مناخيا غير عادي تسبّب في العديد من الكوارث الطبيعية أدّت إلى خسائر مادية وبشرية كبيرة، هل من حوادث أخرى تودّون ذكرها؟».

 تأتي هذه التغريدات قبل شهر من استضافة مصر الشهر المقبل في مدينة شرم الشيخ بشبة جزيرة سيناء قمة المناخ المرتقبة كوب 27.

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