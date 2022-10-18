دبلوماسية بريطانية تستعين بحديث نبوي لدعم قضايا البيئة

ذكرت الدبلوماسية البريطانية والناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، روزي دياز، في تغريدة لها، على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة تويتر: «مَا مِن مُسلم يَغرِسُ غَرْسًا أو يَزرَعُ زَرْعًا فيأكُلُ مِنه طَيرٌ أو إنسَانٌ أو بهيْمَةٌ إلا كان لهُ بهِ صَدقَةٌ».

من بين ما وصلني في تعليقاتكم سابقاً وألهمني كثيراً، هذا الحديث النبوي:"مَا مِن مُسلم يَغرِسُ غَرْسًا أو يَزرَعُ زَرْعًا فيأكُلُ مِنه طَيرٌ أو إنسَانٌ أو بهيْمَةٌ إلا كان لهُ بهِ صَدقَةٌ"فهو يجعلنا نتأمّل في دورة الحياة وأهميّة أن نهتم بجميع الكائنات الحيّة من حولنا #كوكبك_عنوانك pic.twitter.com/RtvsedWZ0K — Rosie Dyasروزي دياز (@RosieDyasUK) October 17, 2022

التأمل في دورة الحياة

وتابعت دياز: «هذا الحديث يجعلنا نتأمّل في دورة الحياة وأهميّة أن نهتم بجميع الكائنات الحيّة من حولنا»، مبينا أن هذا يجعل الجميع يتأمل في البيئة التي يعيش فيها ضمن حملة كوكبك عنوانك.

تغريدة عن تغير مناخي غير عادي

ونشرت تغريدة سابقة كتبت فيها: «لقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الآونة الأخيرة، تغيّراً مناخيا غير عادي تسبّب في العديد من الكوارث الطبيعية أدّت إلى خسائر مادية وبشرية كبيرة، هل من حوادث أخرى تودّون ذكرها؟».

تأتي هذه التغريدات قبل شهر من استضافة مصر الشهر المقبل في مدينة شرم الشيخ بشبة جزيرة سيناء قمة المناخ المرتقبة كوب 27.