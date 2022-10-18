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4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مطعم شهير في حدائق القبة

كتب:

محمد سيف
10:00 م | الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
سيارة إطفاء (أرشيفية)

سيارة إطفاء (أرشيفية)

تمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على حريق مطعم شهير بحدائق القبة، بعد أن جرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء، ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح أو إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالحادث.

حريق في مطعم شهير بحدائق القبة

وتلقت قوات الدفاع المدني بلاغًا بنشوب حريق محدود في مطعم شهير بحدائق القبة، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران التي شبت في المدخنة قبل أن تنتقل إلى المساكن المجاورة.

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بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.