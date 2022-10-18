السيطرة على حريق في منازل تابعة للسكة الحديد بنجع حمادي دون خسائر بشرية

نشب حريق، اليوم الثلاثاء، في منازل تابعة للسكة الحديد بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، وتواصل قوات الحماية المدنية السيطرة عليه وإخماده قبل امتداده للمنازل المجاورة.

نشوب حريق في مساكن السكة الحديد

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن محافظة قنا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق في منازل السكة الحديد بمركز نجع حمادي، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وبالفحص تبين أن الحريق أسفر عن نفوق بعض الطيور، والتهام أثاث منزل أحمد قاسم، ناظر المحطة.

إخطار المعمل الجنائي لمعاينة مكان الحريق

تمت السيطرة على الحريق بمعرفة رجال الحماية المدنية، ورجحت التحريات الأولية التي أجرتها الجهات المعنية أن الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، وتم عمل كردون أمني بمحيط الحريق وإخطار المعمل الجنائي للمعاينة واتخاذ اللازم.