مصرع شخص انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في أسيوط

تكثف قوات الدفاع المدني بمحافظة أسيوط جهودها لاستخراج جثة شخص سقطت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بمنطقة المدافن، التابعة لقرية عرب مطير بمركز البداري.

انهيار حفرة على شخص

كان اللواء احمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري، بورود بلاغ من الأهالي، يفيد بانهيار حفرة على شخص أثناء التنقيب عن الآثار بقرية عرب مطير.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف وقوات الدفاع المدني ومجلس مدينة البداري، وتبين صحة البلاغ، وأن الحفرة سقطت على شخص يدعى «ع.ح.د» أثناء التنقيب عن الآثار بمنطقة المقابر بقرية عرب مطير بمركز البداري، وتعمل قوات الدفاع المدني على استخراجها من أسفل الرمال.

الأمن يكثف الجهود لكشف الملابسات

وتكثف وحدة مباحث مركز شرطة البداري من جهودها لمعرفة أبعاد الواقعة، والمشاركين في أعمال التنقيب عن الآثار، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.