خريطة قطع الكهرباء في مدينتي طوخ والعبور غدا الأربعاء.. صيانة طارئة

أعلنت شركة الكهرباء بالقليوبية، في بيان لها، فصل التيار عن مدينة طوخ غدا الأربعاء، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى انتهاء أعمال الصيانة.

المناطق المتأثرة في مدينة طوخ

وكشف البيان، أن انقطاع الكهرباء غدا الأربعاء بمدينة طوخ يرجع إلى إجراء صيانة على محول «خطاب»، وأن المناطق المتأثرة بالفصل هي بداية من مزلقان طوخ حتى السلخانة غرب السكة الحديد.

وأهابت شركة الكهرباء بالقليوبية بأصحاب الأفران ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل تدبير تغذية بديلة، وذلك خلال فترة الفصل.

وذكرت الشركة، أنه سيتم فصل الكهرباء غدا الأربعاء عن مغذي قرية ميت كنانة، لإجراء صيانة طارئة، من الساعة 9 صباحاً وحتى انتهاء الأعمال، وأن المناطق المتأثرة بالفصل هي قرية ميت كنانة وصرف الوحايشة وعزبة العلمي والإبياري وعزبة سعد بيه.

قطع التيار الكهربائي في العبور

كما أعلنت محافظة القليوبية على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، أن شركة الكهرباء قررت قطع التيار عن مدينة العبور لإجراء صيانة للأكشاك الكهرباء غدا الأربعاء من الساعة 10 صباحا.

وكشف بيان المحافظة، أن الأماكن المتأثرة بالفصل هي الحي الثامن والإسكان العائلي ونزهة العبور أكشاك أرقام 1 و2 و3 و4 و5 و5أ في البلوكات أرقام 17058 و17059 و80010 و800015.