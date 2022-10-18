جومانا هاشم: «القاهرة الإخبارية» خطوة لتأكيد ريادة الإعلام المصري

قالت المذيعة جومانا هاشم، إنها بدأت حياتها الإعلامية فى التليفزيون المصرى، كمراسل أخبار فى القناة الرابعة بالإسماعيلية، بعدها التحقت بمذيعى الأخبار فى «إذاعة القنال»، ثم التحقت كمذيعة بالقناة الثانية، بعدها عملت فى الفضائيات الخاصة، ومنها قناة «أون تى فى»، مؤكدة أنها استفادت مهنياً من تجارب العمل الإعلامى الخاص، وكانت تتمنى أن تمتلك مصر قناة إخبارية بمواصفات التجارب الخاصة ورصانة ودقة مدرسة التليفزيون المصرى، وهو ما جعلها تشعر بسعادة كبيرة فور الإعلان عن استعدادات إطلاق قناة «القاهرة الإخبارية»، وسعت للعمل بها، وأصبحت المشرف على مكتب القناة فى العاصمة الإنجليزية لندن.

كيف جاء انضمامك لـ«القاهرة الإخبارية»؟

- حينما علمت بأن مصر تنوى إطلاق قناة إخبارية دولية، سعدت جداً، نظراً لعملى منذ سنوات فى مجال الأخبار والقنوات الدولية، وطالما تمنيت أن ألتحق بقناة دولية مصرية، لذلك لم أتردّد فى التواصل مع إدارة القناة، والشكر بالتأكيد للإعلامى أحمد الطاهرى، الذى يتميز بثقافة وخبرة واسعة، تتيح له إنجاح هذه المؤسسة، بما يمتلكه من موهبة وخبرة وإرادة.

المضامين الإخبارية الرصينة والدقيقة والسريعة هدفنا

من وجهة نظرك.. ما أهمية إطلاق قناة مصرية دولية الآن؟

- فى عالم يتنافس فيه الإعلام الرقمى أكثر من تنافسه مع محطات تتجاوز الحدود الجيوسياسية، يبرز تحدى إضافة مضمون إعلامى جديد، ومنصة معرفية أكثر من كونها خبرية، باعتبار هذا الأمر واجباً تجاه المتلقى العربى، لتوجيه بوصلته نحو المضامين الإخبارية الرصينة والدقيقة والسريعة فى الوقت ذاته، وأن تكون جزءاً من فريق جديد يعرف صعوبة المهمة.. فهذا معناه أن تُهيأ مستلزمات المواجهة والمنافسة بطريقة تبدأ بالإبهار فى الشكل والمضمون، وتنتهى بأمانة النقل، مروراً بسلاسة صياغة فيض الأخبار المتسارع.

فإذا كانت الفضائيات الدولية والعربية تقدّم الأخبار للمتلقى، تأتى قناة «القاهرة الإخبارية» لتجعل ذلك المتلقى جزءاً من الخبر، يتفاعل معه، ويسهم فى إكمال الصورة، وبدلاً من أن تبحث عن الأخبار فى الشاشات، تقدم «القاهرة الإخبارية» المعلومة المجرّدة بمهنية عمرها من عمر الجيل الأول فى مدارس الإعلام والصحافة المصرية، لذلك هى ليست تجربة جديدة، بل خطوة لاستعادة الريادة مجدّداً فى هذا الفضاء الواسع.

مكتب لندن

قناة دولية تعنى أن يكون لها مكاتب فى أهم عواصم العالم، لذلك أسست قناة «القاهرة الإخبارية» مكاتب لها، منها مكتب لندن الذى أتشرف بالانضمام إليه، والإشراف عليه، لمتابعة أهم التغطيات الإخبارية، والمشاركة فى العمل الإخبارى، بالتوازى مع انطلاق القناة من مقرها الرئيسى فى القاهرة.