أحمد الطاهري: «القاهرة الإخبارية» إضافة كبيرة للمشاهد المصري والعربي

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قنوات الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّ قناة القاهرة الإخبارية مسئولية كبيرة جدا، مشيرًا إلى أن هناك رد فعل إعلامي عظيم مع قرب الانطلاق، إذ كانت مطلبا للمشاهد المصري، مشددًا على أن القناة ستكون إضافة كبيرة للمشاهد المصري والعربي.

وأضاف الطاهري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة الحياة: «في السنة الماضية عندما تناولت قناة إكسترا نيوز الأزمة الروسية الأوكرانية، بدأنا نسمع أراءً إيجابية من المواطنين حول هذا الأمر، إذ كانوا يستقون معلوماتهم عن الصراع من شاشة مصرية».

وأكد رئيس قنوات الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن هذا المشروع ليس وليد اللحظة، إذ أن التفكير المؤسسي للمشروع، بدأ منذ عام 2017، وتوقف لفترة ثم جاءت بعد ذلك أزمة كورونا، وفي يونيو 2021، كان توجيه مجلس إدارة الشركة المتحدة، بإعادة فتح الملف مرة أخرى، وتم بدء عملية التجهيز مرة أخرى، جنبا إلى جنب مع تطوير قناة «extra news».

وتابع، أن قناة القاهرة الإخبارية، ستنطلق بالتزامن مع مؤتمر المناخ، في حدث عالمي كبير: «إن شاء الله القناة تُلبي الطموح، ورئة إخبارية كبرى للمشاهد المصري والعربي، لأن هدفنا هو الوصول لكل بيت عربي، ونتمنى أن نكون على قدر هذا الطموح».

ساحة المنافسة مفتوحة للجميع

وأشار إلى أن ساحة المنافسة مفتوحة للجميع، موضحًا أن الإعلام في أي زمان ومكان، هو جزء من سياق اجتماعي وسياسي، فإذا كان الإعلام متطورا، فنحن أمام سياق اجتماعي وسياسي، يساعد على وجود هذا الإعلام.

سر التراجع الإعلامي

وأكد: «تراجعنا الإعلامي كان جزءً من سياق أدى إلى هذا التراجع، أما الآن.. فنحن نتحدث عن مصر المستقرة التي استعادت دورها في منطقتها، إذ أصبحت لاعبا رئيسا في الأجندة العالمية، ولا يوجد بندا على الأجندة العالمية، إلا ومصر محور فيه، ومن ثم، فإننا نتحدث عن دور مختلف للإعلام بشكل عام، وليس الشق الإخباري فقط، حتى وإن كان منوطا بإشكاليات كثيرة».

وفيما يخص المنافسة، فإن الساحة مفتوحة للجميع، والمشاهد من يقرر ويختار، ويحدد من يحترم عقليته، ولديه القدرة والتحليل المنطقي.