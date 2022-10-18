ترقب لانطلاق «القاهرة الإخبارية».. وإعلاميون عرب: ستغير المعادلة خلال فترة قصيرة

قُوبل الإعلان عن تدشين «قناة القاهرة الإخبارية»، وانطلاقها بشكل رسمى قريباً، بحفاوة بالغة فى الأوساط الإعلامية بمختلف الدول العربية الشقيقة والصديقة، وسط تعويل على دور إعلام مصرى عربى قدير وفاعل فى مواجهة تحديات الوطن العربى ومنطقة الشرق الأوسط، لاسيما أن دور مصر فى المجال الإعلامى ريادى ونحن فى حاجة ماسة له فى ظل الأحداث التى يشهدها العالم على جميع الأصعدة شرقاً وغرباً، حيث يترقب الإعلاميون والصحفيون العرب إطلاقها، والتى تُعد أول قناة إخبارية إقليمية مصرية، وتأتى ضمن قطاع الأخبار بقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

«شخمان»: المنطقة بحاجة ماسة إليها فى هذا التوقيت تحديداً.. وأتوقع أن تكون منارة للإعلام فى الوطن العربى

وقال محفوظ شخمان، الإعلامى الجزائرى، إن المنطقة بحاجة ماسة إلى قناة مثل «القاهرة الإخبارية» فى هذا التوقيت تحديداً، لا سيما أن مصر هى قلب الأمة العربية التى بدأ منها بث إذاعة «صوت العرب»، مشيراً إلى أن اهتمامات المواطن العربى الإعلامية تطورت وتغيرت، فأصبح المواطن العربى لا يهتم فقط بالأحداث التى تجرى فى بلاده فقط بل أصبح مطلعاً على الأحداث العالمية السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية.

وأضاف «شخمان»، فى اتصال هاتفى لـ«الوطن»: «فى ظل الثورة المعلوماتية الهائلة التى يشهدها العالم، أصبح واجباً أن نشهد انطلاق قناة حرفية ومهنية مثل قناة القاهرة الإخبارية التى أتوقع أن تكون منارة للإعلام فى الوطن العربى، خاصة أن الإعلان عن شبكة مراسلين فى دول مختلفة على مستوى العالم، يؤكد أن هناك تخطيطاً وتنفيذاً باحترافية ودراسة من أجل أن تكون القناة فاعلة فى المنطقة».

وتابع الإعلامى الجزائرى: «لا يمكن أن نغفل الدور الذى ستلعبه القناة فى تكوين وترتيب وعى المواطن العربى فى ظل المعلومات المغلوطة الكثيرة التى نرصدها فى القنوات المختلفة، وبصفتى متابعاً جيداً للإعلام العربى والدولى فأنا أؤكد أن القناة لن تستغرق وقتاً طويلاً للوصول إلى الجميع»، موضحاً أن التحديات كثيرة للغاية أمام القاهرة الإخبارية، حيث إن هناك العديد من الأحداث المهمة التى سيشهدها العالم الفترة المقبلة أبرزها مؤتمر المناخ الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل.

«جريو»: توظف كوادرها فى مكانها الصحيح وستقدم تكاملاً فى المحتوى عبر وجبة دسمة من الأخبار والتحليل

وقال السياسى التونسى عثمان جريو إن «قناة القاهرة الإخبارية ستغير معادلة الإعلام العربى خلال فترة قصيرة، وهذا لأنها من الواضح فى الإعلان الترويجى لها أنه تم التخطيط لظهورها بشكل احترافى وشامل، وستركز على تفاصيل تهم المواطن العربى».

وأضاف «جريو»، فى تصريحات لـ«الوطن»: «لسنوات طويلة شاهدنا مشاحنات وتطاولاً من الضيوف على الشاشات، إضافة إلى كم المعلومات المغلوطة والموجهة بشكل جعل المواطن العربى لا يعتمد على معلوماته السياسية والاقتصادية بالقنوات العربية بل لجأ إلى شبكات أجنبية تبث باللغة العربية، وأعتقد أن المواطن العربى سيجد ضالته فى قناة القاهرة الإخبارية، التى ستبث من قلب العاصمة المصرية لكل الأوطان فى المنطقة».

وتابع: «دعنا نتحدث أكثر عن قناة إقليمية عربية تبث من دولة ذات ثقل دولى وتأثير إقليمى، وعندما عرف العالم الإعلام العربى عرفه عن طريق مصر، إضافة إلى أن الإمكانيات بدون كوادر يخرج منها منتج سيئ لكن على العكس فالقناة تمتلك الإمكانيات التى تستطيع توظيف الكوادر فى مكانها الصحيح، ما يجعل هناك تكاملاً فى المحتوى المقدم للمشاهد عبر وجبة دسمة من الأخبار والتحليل الصحيح والصورة الجيدة».

وأشار السياسى التونسى إلى أن مصر تمتلك القدرة على إدارة هذه القناة التى ولدت كبيرة، فالأحداث العربية والعالمية ستكون حافزاً قوياً للعاملين فى القناة والقائمين عليها حتى يخرجوا أفضل ما عندهم، فهم يحملون على عاتقهم مسئولية كبيرة تجاه وطنهم والمنطقة العربية بأسرها.