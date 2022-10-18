الخط الساخن للإبلاغ عن أعطال الكهرباء في الإسكندرية.. اعرف الخطوات

حددت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء للمواطنين في المحافظة الساحلية بعض الطرق للإبلاغ عن أعطال الكهرباء بالإسكندرية، من بينها الخط الساخن الذي يعمل على مدار اليوم، طوال أيام الأسبوع، للتعامل معها بشكل فوري، حيث يتم تحرك فرق الصيانة إلى مكان العطل فور الإبلاغ، وذلك لضمان عدم انقطاع الكهرباء لوقت طويل.

وفي هذا الصدد، نرصد في التقرير التالي، أرقام أعطال الكهرباء في الإسكندرية وبلأحياء المختلفة وفقًا لما نشر على موقع شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

رقم الإبلاغ عن أعطال الكهرباء في الإسكندرية

ويمكن للمواطنين الراغبين في الإبلاغ عن أعطال الكهرباء في الإسكندرية الاتصال على الرقم الساخن 121، والذي يتلقى الشكاوي الخاصة بالآتي:

- انقطاع التيار الكهرباء.

- أعطال شبكات.

- أعطال المحولات.

- شكاوي الفواتير.

- شكاوى القراءات الخاصة بشركات توزيع الكهرباء.

- يقوم المواطنين بتسجيل الشكوي من خلال الإبلاغ عن الاسم والمنطقة ونوع الشكوى، ويحصل على رقم للمتابعة.

- وإذا كانت الشكوى خاصة بالأعطال، سيتم إرسال فريق الصيانة المختص إلى المنطقة المذكورة، وإصلاح المشكلة في أقرب وقت.

أرقام شكاوى الكهرباء في أحياء الإسكندرية

وإذا كنت تعاني من مشكلة بالتغذية الكهربائية بالوحدة السكني فقط، فقد حددت الشركة رقم للإبلاغ عن الأعطال حسب الحي التابع له، وهي كالآتي:

أبوقيـر نهاية شارع الجمهورية بجوار شارع الحلقات - أبوقير ت: 5622752

- المندرة عمارة 40 مدينة بنك فيصل - سيدى بشر قبلي ت: 5367523

- خورشيد شارع الزوايدة العمومي خلف نقطة شرطة خورشيد ت: 5189030

- سيدي بشر تقاطع شارع البكباشى محمود العيسوي مع شارع مسجد سيدى بشر ت: 5559816

- سابا باشا 9 شارع محمد صالح أبو يوسف خلف قسم الرمل ت: 5845934

- السيوف شارع نبيه المصرى طريق الحرية - لوران امام التأمين الصحي ت: 5831962

- باكوس تقاطع شارع العشرين مع شارع محطة السوق- عمارة اليكس جروب (كرنفال) - باكوس ت: 5035607

- أبيس عمارة 27 تعاونيات سموحة ت: 4242503

- سموحة شارع ادمون فرمون - بجوار المركز الاوليمبي ت: 4259327

- الإبراهيمية 1 شارع عبد المنعم سند – الإبراهيمية، طريق الحرية ت: 5923442

- الجمرك 77 شارع الجزائر - انسطاسي - اللبان ت: 4889801

محرم بك 57 شارع محرم بك - محرم بك ت: 3919840

- القباري تقاطع الأمان والسلطان شاة خلف المحكمة - القباري ت: 4400528

- الدخيلة أول طريق اسكندرية، مطروح بجوار محكمة الدخيلة - أمام سنترال الدخيلة ت: 2210343

- مرغم الطريق الصحراوي ك 24.5 امام شركة العامرية للأدويـة 4700389.

- العامريـة أمام قسم العامرية أول بجوار مستشفى العامرية العام - العامرية الجديدة ت: 4488469

- البيطاش شارع البيطاش الرئيسي - عمارة الطيار ت: 3087372

- الهانوفيل طريق إسكندرية، مطروح بعد مدخل الهانوفيل أمام سوق الهانوفيل ت: 4344637

- الساحل الشمالي مدخل ابو تلات - طريق مرسى مطروح ك 23 - شارع الساحل الشمالي ت: 5084760

- برج العرب المنطقة الصناعية الأولى أمام شركة فاين فودز - برج العرب الجديدة ت: 4592386

- الحمام الحمام طريق مطروح - شارع خط المياة أمام السكة الحديد ت: 4752129

ويمكن للمواطنين بالإسكندرية متابعة مواعيد انقطاع الكهرباء في الأحياء المختلفة من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ويمكن الدخول عليها من هنـــا.