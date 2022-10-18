ولي عهد السعودية يطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعة

أطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية للصناعية التي تهدف الوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية بما يتماشي مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

سمو #ولي_العهد يطلق #الإستراتيجية_الوطنية_للصناعة، الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات #رؤية_السعودية_2030.https://t.co/C1SSrSGAjR#وطن_يصنع#واس pic.twitter.com/gFATVjlTrm — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 18, 2022

المملكة تسعى لإيجاد اقتصاد صناعي تنافسي

وأضاف بن سلمان في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): «لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة، و المملكة ستصبح قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص».

الاستراتيجية الوطنية للصناعة تدفع عجلة النمو

وتابع ولي العهد السعودي: «ستعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36,000 مصنع بحلول عام 2035، وتركز الإستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حُددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال».

فصل جديد من النمو المستدام

وتشكل الإستراتيجية الوطنية للصناعة فصلًا جديدًا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، تشمل مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال، وستعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.

التطلع إلى تمكين القطاع الخاص

وتتطلع المملكة، من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، إضافة إلى المرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة، وتتطلع المملكة من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة إلى قيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة.