ضبط 2 كيلوجرام «حشيش» بحوزة 4 أشخاص في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة 4 أشخاص، لديهم معلومات جنائية، مقيمين في محافظة القليوبية، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المرج مستقلين سيارة ميكروباص، ملك وقيادة أحدهم وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، ومبلغ مالى، و5 هواتف محمولة.

الاعتراف بحيازة المخدرات

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، والسيارة لتسهيل تحركاتهم، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية.