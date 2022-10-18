رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

ضبط 2 كيلوجرام «حشيش» بحوزة 4 أشخاص في القاهرة

كتب:

محمد بركات
12:40 م | الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

الأجهزة الأمنية- صورة أرشيفية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة 4 أشخاص، لديهم معلومات جنائية، مقيمين في محافظة القليوبية، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المرج مستقلين سيارة ميكروباص، ملك وقيادة أحدهم وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، ومبلغ مالى، و5 هواتف محمولة. 

الاعتراف بحيازة المخدرات

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم، والسيارة لتسهيل تحركاتهم، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية.

 

 

اقرأ المزيد:

ضبط 10 أطنان من المواد المخدرة في السويس بقيمة 270 مليون جنيه

حبس عنصر إجرامي بتهمة الاتجار في المواد المخدرة ببنها

حبس عاطلين 4 أيام بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالإسكندرية

حبس تشكيل عصابي تخصص في تصنيع المواد المخدرة بالإسماعيلية
بقلم محمد بركات