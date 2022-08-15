كارول سماحة ترد على غضب جمهورها بسبب «أسد عيد ميلادها»: كانت مزحة

علقت الفنانة كارول سماحة على الانتقادات والهجوم الذي طالها الفترة الماضية بعد ظهورها في استوديو الملحن محمد رحيم وهو يهديها أسد صغير في عيد ميلادها، مما أثار غضب عدد من جمهورها.

كارول سماحة تعلق على فيديو ظهورها بالأسد

وأوضحت الفنانة كارول سماحة أن تلك الهدية لم تكن إلا مزحة في عيد ميلادها لأنها برج الأسد، وأنها لم تؤذ أي حيوان في حياتها، وقالت خلال لقاء تليفزيوني: «أنا بتقبل النقد، لأن الإنسان مع تقدم الوقت بيبقى أهدى ومش أي حاجة ممكن تستفزه، أنا بموت في الحيوانات ومستحيل أفكر إني أذيه، وقولت أكثر من مرة إن الموضوع كله كان مزحة بمناسبة عيد ميلادي لأني برج الأسد».

وتابعت: «كنت في الاستوديو عند الملحن محمد رحيم ومراته مربية أسود، قالي إنها بتراعي الأسد، وهي بتساعده ياكل فقالي هل بتحبي تتصوري معه، قولتله آه أكيد، والأسد رجع عند أمه ومخدتوش معايا البيت، ولكني لقيت الموضوع كبر أوي وبقا أوفر».

كارول سماحة تحتفل بعيد ميلادها برفقة أسد صغير

وكانت كارول سماحة نشرت في عيد ميلادها فيديو لها مع أسد صغير في أستوديو الملحن محمد رحيم، وأشارت مازحة خلال الفيديو أنه هدية صغيرة منه بمناسية عيد ميلادها: «أنا جيه عيد ميلادي اليوم، وجاني كادو كتير غريب ما بحياتي كنت أتخيل حدا يجبلي أسد حقيقي».

وتابعت: «عمره شهر، هل فيه أغرب من هيك، شوفوه ما بيأذي أبدًا بعد صغير لأنه ما عادله أنياب، مش معقول شو مهضوم أحلى ذكرى بحياتي، من صديق»، كما علقت كارول سماحة على الفيديو قائلة: «مفاجأة خاصة في عيد ميلاد من صديقي العزيز محمد رحيم، شكرًا جدا».