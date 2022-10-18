«شعبة الدواجن»: قرار توفير الدولار للإفراج عن الأعلاف سينعكس على الأسعار

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إنّ المشكلة الأخيرة التي تعرضت لها الثروة الداجنة تختلف عن سابقتها التي استطاعت تجاوزها بسهولة، كون المشكلة هذه المرة تتعلق بالغذاء الذي يمثل من 70% إلى 80% من مدخلات هذه الصناعة، وهو ما لم يُمّكن القطاع من تجاوزه بسهولة كأزمة أنفلونزا الطيور 2006 وأزمة الأمهات وأزمة الأسعار.

تراجع سعر الأعلاف وراء خفض سعر كرتونة البيض

وأضاف «السيد»، في حوار على فضائية «صدى البلد»، أن انخفاض كرتونة البيض من 80 جنيهًا حتى 50 جنيهًا جاء نتيجة انخفاض سعر الأعلاف من 13 ألف جنيه إلى 9.5 ألف جنيه، مؤكدًا أن انخفاض سعر المدخلات للصناعة يؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات، كاشفًا أن الأعلاف تم زيادة سعرها مرة أخرى إلى 17 ألف جنيه.

أسباب أزمة الدواجن

وأشار رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية إلى ارتفاع سعر الصويا من 11 ألف جنيه إلى 27 ألف جنيه، وهو ما سبب أزمة كون العديد من المربيين يعتمدون عليها لاحتوائها على 47% من البروتين اللازم للدواجن، وهو ما أدى إلى إغلاق العديد من مصانع الأعلاف، رغم التحركات الإيجابية للدولة.

إشادة بقرار توفير 44 مليون دولار للإفراج عن الأعلاف

وأوضح السيد أنه يوجد بالموانئ 1.5 مليون طن من الذرة ونصف مليون طن من الصويا يمكنهم حال الإفراج عنهم تغطية احتياجات المربيين للدواجن لمدة 45 يومًا، وهو ما ينتج طفرة بالسوق، مشيدًا بقرار رئيس الوزراء بتوفير 44 مليون دولار للإفراج عن الأعلاف واصفًا القرار «بالممتاز»، مؤكدًا على ضرورة الاستمرارية حتى لا تكرر الأزمة.