قراران لوزير التعليم بمنع التحويل لمدارس الصعيد خلال عام لتكافؤ الفرص

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التعليم، قرارا بمنع التحويل لمدارس الصعيد، من مدارس المحافظات خارج صعيد مصر، وكذلك منع التحويل بين مدارس الصعيد بعضها البعض وذلك للمرحلة الثانوية العامة، ويعد ذلك ثاني قرار لمنع التحويل لمدارس الصعيد خلال عام، حيث أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق قرارا بمنع التحويل لطلاب الصف الثالث الثانوي إلى مدارس خمس محافظات هي سوهاج وكفر الشيخ وأسوان وأسيوط وقنا، وذلك لمبدأ تكافؤ الفرص على أن يتم التحويل فقط وفقا لقرار لجنة مشكلة بمديرية التربية والتعليم بكل محافظة توضح بها الأسباب ويوافق عليها وكيل وزارة التربية والتعليم بكل محافظة.

تطبيق قرار وزير التعليم بمنع التحويل لمدارس الصعيد

ويطبق قرار الدكتور رضا حجازى وزير التعليم، بمنع التحويل لمدارس الصعيد بداية من العام الدراسي الحالي، وتم تعميم ذلك القرار على مديريات التربية والتعليم بمحافظات صعيد مصر.

قرارات تيسير العملية التعليمية

وكان أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عدة قرارات بالتزامن مع بداية العام الدراسى لتيسير العملية التعلمية أهمها تسليم الكتب الدراسية دون الربط بدفع المصروفات المدرسية.