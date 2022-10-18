وزير التعليم: محاسبة المتقدمين بتقارير مخالفة للواقع بشأن وضع الأبنية التعليمية

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن العام الدراسي الجديد 2023 يسير بشكل منضبط داخل جميع المدارس على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هناك متابعة دورية لسير العملية التعليمية في المدارس أولا بأول للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الدراسة، موضحا أن الأبنية التعليمية تراجع سلامة المباني المدرسية.

مراجعة تقارير الأبنية التعليمية

وأكد وزير التعليم، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، أنه جار مراجعة جميع التقارير التي تم تقديمها فيما يخص الأبنية التعليمية، فضلا عن إعادة مراجعة الصيانات الخاصة بالأبنية التعليمية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن من قدم تقريرا يخالف الواقع تجرى محاسبته، موضحا أنه ستكون هناك متابعات دورية على سلامة المباني المدرسية حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية خلال سير العام الدراسي الجديد.

تخفيف مناهج رابعة وخامسة ابتدائي

وأشار وزير التعليم إلى أن تخفيف مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي، جاء ليتوافق مع الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد دون الإضرار بنواتج التعلم، مؤكدا أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.