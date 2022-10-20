تأشيرات لا تحتاج إلى باركود لأداء العمرة.. أبرزها الدبلوماسية والعائلية

كثر الحديث عن تأشيرة العمرة خلال الساعات الماضية، وهو ما يتطلب الحصول على باركود صادر من بوابة العمرة للسفر إلى الأراضي السعودية وأداء العمرة والحج، حتى لا يتعرض الشخص للغرامة.

وشددت وزارة الطيران المدني، على شركات الطيران المصرية والعربية، بعدم نقل معتمرين مصريين للأراضي المقدسة دون حصولهم على باركود، طبقا لقانون البوابة.

وهناك عدد من التأشيرات لا تحتاج الحصول على باركود للسفر إلى العمرة، وهو ما نعرضها فيما يلي، وفقا لوزارة الطيران المدني، ولما نصت عليه المادة الثانية من قانون بوابة العمرة رقم 72 لسنة 2021.

تأشيرات لا تحتاج إلى باركود

- تأشيرة الزيارة العائلية.

- تأشيرة الزيارة التجارية.

- تأشيرة الزيارة رجال الأعمال.

- تأشيرة الزيارة للمؤتمرات.

- تأشيرة الزيارة للمرور.

- التأشيرة الدبلوماسية.

- التأشيرة الخاصة.

- التأشيرة المهمة.

- التأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية.

- تأشيرات الإقامة.

كيفية الحصول على باركود بوابة العمرة المصرية

على الراغبين في الحصول على تأشيرة العمرة والباركود اتباع الخطوات التالية:

- التوجه إلى إحدى شركات السياحة المعتمدة على بوابة العمرة المصرية، والتأكد من أنها معتمدة خلال الموسم الحالي.

- تسليم التأشيرة إلى الشركة المعتمدة.

- سداد قيمة رسوم الباركود وتبلغ 3200 جنيها.

- يجرى بعدها تسجيل الباركود بالتأشيرة، ثم حجز تذاكر الطيران؛ إذ يجب على شركات الطيران ضرورة التأكد من حصول المعتمر على الكود التعريفي أولا قبل إصدار تذاكر الطيران للمعتمر المسافر بتأشيرة تسمح لحاملها بأداء مناسك العمرة.