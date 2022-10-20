أسعار الفاكهة اليوم الخميس 20-10-2022 في الأسواق المصرية

تمد الفاكهة الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها ما يحافظ على تقوية جهاز المناعة، إذ إنّ تناول الفاكهة بشكل يومي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، كما أنها تحتوي على مضادات للأكسدة وهي مواد تقلل من الالتهاب، وتساعد جهاز المناعة على حماية الجسم من الأمراض المختلفة وتعزز صحة الجلد والشعر.

وتقدم «الوطن» أسعار الفاكهة في سوق العبور وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لها والجولة الصباحية التي تقوم بها في الأسواق، وذلك اليوم الخميس، على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وجاءت أسعار الفاكهة في سوق العبور كما يلي:

تراوح سعر كيلو البلح الرملي بين 4 و8 جنيهات.

اختلف سعر كيلو الأفوكادو بين 50 جنيهًا و70 جنيهًا.

تراوح سعر التفاح الأمريكي بين 18 و24 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو الكاكا بين 5 و19 جنيهًا.

تراوح سعر البرتقال البلدي في سوق العبور، بين 3 و4.5 جنيه.

سجل الجريب فروت بين 3 و5 جنيهات.

اختلف سعر العنب الرومي الأحمر بين 4 و7.5 جنيه.

سجل التفاح الأمريكي بين 18 و24 جنيهًا.

كما سجل سعر كيلو الرمان بين 5 و10 جنيهات.

كما تراوح سعر كيلو الجوافة بين 3 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو الكانتلوب بين 4 جنيهات و8 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الكمثرى الثلاجة بين 7 و13 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الكمثرى الخشابي بين 5 و9 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الأناناس 35 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الدوم بين 20 جنيهًا و40 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وسجلت أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية وفق جولة الصباحية لـ«الوطن» في سوق سليمان جوهر في الدقي، كما يلي:

سجل سعر كيلو الموز بين 13 و15 جنيهًا.

اختلف سعر التفاح بين 20 و30 جنيهًا.

اختلف سعر كيلو البرقوق بين 20 و30 جنيهًا.

اختلف سعر كيلو البلح بين 5 و10 جنيهات باختلاف النوع.

سجل سعر كيلو الرمان بين 8 و10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الكمثرى بين 15 جنيهًا و17 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الجوافة بين 8 جنيهات و10 جنيهات.