مواقيت الصلاة في مصر اليوم الخميس 20-10-2022

أعلنت الهيئة المصرية للمساحة مواقيت الصلاة في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وسوهاج، حيث اختلفت المواعيد من محافظة لأخرى وتُحدث الهيئة المواعيد بشكل يومي في كل محافظة لأداء الفروض في الوقت المحدد لها، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.

وتقدم «الوطن» مواقيت الصلاة اليوم الخميس الموافق 20 أكتوبر، في إطار اهتمام المواطنين بمتابعة المواعيد بشكل مستمر، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر: 4:33

موعد صلاة الظهر: 11:40

موعد صلاة العصر: 2:53

موعد صلاة المغرب: 519

موعد صلاة العشاء: 6:37

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد صلاة الفجر: 4:33

موعد صلاة الظهر: 11:40

موعد صلاة العصر: 2:53

موعد صلاة المغرب: 5:19

موعد صلاة العشاء: 6:37

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر: 4:39

موعد صلاة الظهر: 11:45

موعد صلاة العصر: 2:57

موعد صلاة المغرب: 5:23

موعد صلاة العشاء: 6:42

مواقيت الصلاة في محافظة القليوبية

موعد صلاة الفجر: 4:33

موعد صلاة الظهر: 11:40

موعد صلاة العصر: 2:53

موعد صلاة المغرب: 5:19

موعد صلاة العشاء: 6:37

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

صلاة الفجر: 4:31

صلاة الظهر: 11:38

صلاة العصر: 2:54

صلاة المغرب: 5:21

صلاة العشاء: 6:36

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

صلاة الفجر: 4:27 فجرا

صلاة الظهر: 11:34 ظهرا

صلاة العصر: 2:51 عصرا

صلاة المغرب: 5:18 مساء

صلاة العشاء: 6:32 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

صلاة الفجر: 4:26

صلاة الظهر: 11:33

صلاة العصر: 2:51

صلاة المغرب: 5:18

صلاة العشاء: 6:32.