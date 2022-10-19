وزارة المالية: صرف 37.5 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال 3 سنوات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن 633 شركة تصدير صرفت 4.5 مليار جنيه قيمة المساندة التصديرية، ضمن مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الصادرات» وذلك من بين 10 مليارات جنيه وافق عليها مجلس الوزراء، في آخر أغسطس الماضي، بما يعكس التزام الحكومة وحرصها على تحفيز القطاع التصديري، وتشجيعه على التوسع في الأنشطة الاستثمارية، من خلال توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، على نحو يؤدى إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق المستهدفات التنموية الشاملة والمستدامة.

توفير السيولة النقدية للمصدرين لضمان تعظيم الصادرات

وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن أول ديسمبر المقبل سيشهد صرف الدفعة الثانية من المساندة التصديرية للشركات المنضمة للمرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، موضحًا أن هذه المرحلة التي تم إطلاقها نهاية أغسطس الماضي، حظيت بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاح المراحل الأربع السابقة من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، في توفير التمويل اللازم لاستمرار الأنشطة التصديرية.

وأشار إلى أننا مستمرون في سداد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات رغم كل الضغوط العالمية القاسية على الموازنة العامة للدولة، الناتجة عن الأزمة الأوكرانية، وما تبعها من اضطراب في سلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع حاد في أسعار السلع وتكاليف الشحن.

37.5 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال 3 سنوات

وقالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إنه تم صرف 37.5 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال 3 سنوات عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، منذ بدء تنفيذها في أكتوبر 2019 وحتى الآن، بما يُمثل دعمًا غير مسبوق لقطاع التصدير ومجتمع الأعمال في مصر.

وأوضحت أن التأثير الإيجابي لمبادرات «السداد النقدي الفوري» انعكس على زيادة حجم الصادرات المصرية غير البترولية التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا عام 2021 بقيمة 32.4 مليار دولار.