سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

أصبح البحث عن سعر الريال السعودي، على قائمة اهتمامات المصريين الذين يرغبون في أداء العمرة، خاصة بعد الأسعار الجديدة للعمرة على منصة «نسك»، لذا تزداد عمليات البحث اليومية عن سعر العملة السعودية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم، مسجلا نحو 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري وفي بنك المصرف المتحد سجل الريال السعودي نحو 5.06 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

ووفقًا للموقع الإلكتروني الخاص ببنك مصر بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع، وسجلت العملة السعودية في البنك التجاري الدولي نحو 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الريال السعودي، داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي 5.23 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس استقرت العملة السعودية عند 5.20 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع، وفق ما نُشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وفي بنك الاسكندرية سجل الريال السعودي نحو 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

وفي البنك المركزي المصري سجّلت العملة السعودية اليوم سعر 5.22 جنيه للشراء و5.25 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المُحدث منذ قليل.