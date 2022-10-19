رئيس «الرمال السوداء»: نستهدف فصل المعادن الاقتصادية بالاستعانة بخبرات أجنبية

قال اللواء مهندس مجدي الطويل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء إنَّ رواسب الرمال السوداء تتواجد على ساحل البحر المتوسط في المنطقة من أبو قير غربًا وحتى رفح شرقًا وعلى ساحل البحر الأحمر من جنوب مرسى علم وحتى جنوب برنيس، وكذلك ببحيرة ناصر.

دراسة جدوى مدتها 3 سنوات

وأكّد «الطويل»، خلال حديثه في حفل افتتاح مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من كبار الدولة، أنَّه تمّ إعداد دراسة جدوى متكاملة للمشروع مكونة من كبرى الشركات العالمية العالمة بمجال التعدين، وهي شركة «روش مايينج» الأسترالية، واستغرقت دراسة الجدوى 3 سنوات تضمنت دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، ودراسة تقييم الأثر البيئي والدراسة التسويقية ودراسة احتياطي التعدين.

توفير 5 آلاف فرصة عمل

وأضاف أنَّ الدراسة الاقتصادية خلصت إلى أنَّ المشروع ذو جدوى اقتصادية عالية وجاذبة للاستثمارات، ويهدف المشروع لتركيز وفصل المعادن الاقتصادية المستخرجة من الرمال السوداء بالتعاون مع الخبرات الأجنبية وهيئة المواد النووية لنقل وتوطين التقنيات الحديثة لهذه التكنولوجيا، وإقامة مجمعات صناعية جديدة، حيث تمتلك هذه المعادن طيفًا واسعًا من التطبيقات الصناعية، إضافة إلى قابليتها للمعالجة، ومن ثم تعظيم القيمة المضافة لخلق كيانات صناعية عملاقة، وتحقيق عائد اقتصادي وتوفير العملات الأجنبية من خلال تغطية احتياجات السوق المحلي من المعادن واستغلال الطلب العالمي المتزايد لتصدير الفائض، إضافة إلى توفير 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بالمحافظات الواقع بنطاقها المشروع.