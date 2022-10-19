نيفين جامع: تأهيل كوادر لتدريب الخريجين على تطوير وإقامة المشروعات

أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، اهتمام الجهاز بتأهيل شباب الخريجين والراغبين في إقامة مشروعات صغيرة من خلال دورات تدريبية مجانية ينفذها الجهاز بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومتاحة لكافة المواطنين بجميع فروع الجهاز على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أن الجهاز يتعاون مع المؤسسات الأهلية والجامعات لخلق كوادر تدريبية من خلال تأهيل مدربين للعمل على تدريب الخريجين والفئات المستهدفة وخاصة المرأة للبدء في مشروعاتهم الخاصة بشكل علمي وتعزيز فرصهم في الاستمرارية والنجاح.

تدريب 42 مدربًا ومدربة لإقامة المشروعات

وأشارت إلى أن جهاز تنمية المشروعات، أنهى دورتين تدريبيتين بالتعاون مع اتحاد المستثمرات العرب وأكاديمية الشروق، حيث تم تدريب 42 مدربًا ومدربة، وذلك لخلق كوادر تدريبية مؤهلة تقوم بتقديم دورات تأهيلية متخصصة للخريجين والراغبين في إقامة مشروعات وتشجيعهم على اقتحام مجال العمل الحر والبدء في مشروعاتهم الخاصة بعيدا عن الأنماط التقليدية من الوظائف بالإضافة إلى تدريب أصحاب المشروعات القائمة بالفعل لتطوير أعمالهم وتعريفهم بالمزايا والحوافز الواردة بقانون تنمية المشروعات 152/2020 وتشجيع هذه المشروعات للانضمام للقطاع الرسمي للتمتع بهذه الحوافز والمزايا.

تدريب مديري نوادي ريادة الأعمال

وأضافت جامع أنه جارى التنسيق مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتدريب عدد من مديري نوادي ريادة الأعمال والمراكز البحثية والمكاتب التكنولوجية التابعة للأكاديمية بهدف التوسع في تدريب الفئات المستهدفة وتأهيلهم لبدء مشروعات جديدة.

وصرح الدكتور رأفت عباس رئيس قطاع الخدمات غير المالية بالجهاز بأن مدربي الجهاز نفذوا بالتعاون مع اتحاد المستثمرات العرب دورة تدريب مدربين على برنامج صاحبات المشروعات يمضين قدماً Get Ahead لتدريب عدد من المدربين باتحاد المستثمرات العرب الذي يقوم حاليا بإعداد خطة التدريبات اللازمة للمستفيدين من خدمات الاتحاد في المناطق الأكثر احتياجا.

وأضاف عباس أن مدربي الجهاز نفذوا في أكاديمية الشروق دورة تدريب مدربين على برنامج ابدأ وحسن مشروعك بهدف خلق كوادر من أساتذة الجامعة في مجال المشروعات الصغيرة لمساعدة الخريجين وطلبة السنوات النهائية على بدء مشروعاتهم على أسس علمية لتخفيض نسبة المخاطرة وزيادة فرص النجاح.