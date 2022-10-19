رئيس هيئة المواد النووية عن مشروع الرمال السوداء: حلم يراودنا منذ عقود

قال الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية إنَّ «مشروع الرمال السوداء ظل حلمًا يراودنا منذ عقود طويلة، منذ أن بدأت هيئة المواد النووية دراستها حول استكشاف وتقييم الرمال السوداء وفصل معادنها الاقتصادية بدءا من المستوى البحثي وصولًا إلى المستوى الصناعي وانتهاءً بإعداد دراسة جدوى استغلال الرمال السوداء التي جرى تقييمها من كبريات الشركات العالمية العاملة في هذا المجال».

نمتلك قاعدة علمية وطنية ذات خبرة تطبيقية مميزة بهيئة المواد النووية

وأضاف «ميرة» خلال كلمته في افتتاح مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس في كفر الشيخ، أنَّ ذلك أسفر عن توافر قاعدة علمية وطنية ذات خبرة تطبيقية مميزة بهيئة المواد النووية وبكفاءة عالية البناء بالتنسيق والتعاون مع الشركة المصرية للرمال السوداء وتحت رعاية جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمتابعة الدقيقة والدعم الكامل من وزارة الكهرباء.

لولا رؤية الرئيس السيسي ما خرج مشروع الرمال السوداء للنور

وتابع «ميرة»: «أقولها وبكل يقيم، لولا رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد توفيق الله نحو إدارة أفضل لثروات مصر التعدينية وتأكيد ضرورة أن يكون النشاط التعديني أحد أهم الدعائم الرئيسية في مصر، ما كان لهذه المشروعات أن تخرج للنور، وظلت دراسات الرمال السوداء حبيسة الأدراج وظلت حبات الرمال تلاطمها الأمواج».

وواصل رئيس هيئة المواد النووية: «كما كانت توجيهات الرئيس السيسي الدائمة بالعمل على تحقيق مبدأ تحقيق القيمة المضافة للخامات المصرية، وألا يقتصر العائد الاقتصادي من مشروع الرمال السوداء على إنتاج وتسويق المعادن فحسب ولكن بأن تبنى استراتيجية المشروع على معالجة المعادن واستخلاص ما بها من مخزون من العناصر الاقتصادية والاستراتيجية، والتي أصبحت اليوم محورًا لصراع الأقطاب العالمية التي تسعى لامتلاك أودية الصناعات التكنولوجية المتقدمة».