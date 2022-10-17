«الإنجيلية» تعلن عن اتفاقية «معا من أجل حماية البيئة» لتحقيق التنمية

نظمت وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الاثنين، لقاء بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفقر، بحضور الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، والدكتور محمود المغربي نائب رئيس جامعة بنها، والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، الدكتور محمود زعبلاوي عميد كلية زراعة بنها، سيادة اللواء حمدي الديب مستشار وزير البيئة، ومن أعضاء مجلس النواب، الأستاذة رشا فايز، والأستاذة أمل زكريا، والسادة وكلاء مديرية التضامن، الدكتور أحمد عبد الرحمن، والأستاذ خالد عبد العليم، ورئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات في وزارة الثقافة، الدكتورة حنان موسى، الدكتور حسني يوسف مستشار وزارة التضامن للرعاية الاجتماعية.

وتضمن اللقاء كلمة رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الدكتور طلعت عبد القوي، وكلمة للدكتور أحمد عبدالرحمن وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة، كما تخلل اللقاء فقرة فنية، وعرضا لقصص نجاح المواطنين في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، كما تم التعريف باتفاقية التضامن لحماية البيئة، والإعلان عنها توقيع الاتفاقية.

تطبيق أهداف التنمية المستدامة

وقالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة الإنجيلية، «نظمت الهيئة لقاء اليوم بهدف الالتزام بتطبيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والمساهمة فى تحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين، وبخاصة الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في المناطق الريفية والحضرية في محافظات جمهورية مصر العربية».

اتفاقية «نتضامن معًا من أجل حماية البيئة»

وأوضحت مارجريت أنّ الهيئة الإنجيلية اطلقت اليوم اتفاقية «نتضامن معًا من أجل حماية البيئة» بالتعاون مع وزارة التضامن ووزارة البيئة وUN وتحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، جاء نصها: «تؤكد الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية استمرار التزامها ودعمها للعمل من أجل الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، والمساهمة في تخفيف الآثار السلبية المترتبة على التغيرات المناخية».

كما تقدم الهيئة دعوة لجميع الشركاء من الأطراف والجهات الفاعلة والمعنية من جميع القطاعات المختلفة بالمجتمع، وكذلك المواطنين المحليين للتضامن معًا والمساهمة بفاعلية في تعزيز صمود ومرونة المجتمعات المحلية لمواجهة التغير المناخي، وتعزيز نشر ثقافة العمل البيئي والارتقاء بالسلوكيات البيئية للمجتمع، وتنفيذ مبادرات محلية من شأنها حماية الموارد الطبيعية، ودعم روح التطوع لدى المواطنين وخصوصًا الشباب من الجنسين في المساهمة والعمل على تنفيذ هذه المبادرات المحلية.