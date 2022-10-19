ضبط 8 أطنان كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز كفر الدوار في البحيرة

شنت قبل قليل، مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، حملة تموينية في مركز كفر الدوار في البحيرة، بقيادة مفتاح عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية، أسفرت عن ضبط 8 أطنان كبدهة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإحدى الثلاجات.

وجرى التحفظ على الكبدة الفاسدة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة.

وتأتي الحملات في إطار مكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

تحرير محاضر تموينية

وشهدت مدينة دمنهور أيضًا حملة رقابية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية، لتشديد الرقابة على السلع الغذائية والتموينية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر لعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

حملة رقابية في شبراخيت

كما شهد مركز شبراخيت أيضًا، شن حملة رقابية على الأسواق، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الغذاء الفاسد، وجرى تحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.