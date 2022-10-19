عودة الحركة المرورية على دائري القليوبية بعد رفع آثار انقلاب سيارة نقل

تمكنت أجهزة الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية على الطريق الدائري في منطقة الدوران الجديد، بعد رفع آثار انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالحجارة اليوم، وجرى تسيير الحركة المرورية، فيما قررت جهات التحقيق التحفظ على السيارة وقائدها وندب المهندس الفني لمعاينة الحادث.

تفاصيل حادث تصادم دائري القليوبية

كان الطريق الدائري، أعلى الدوران الجديد المتجه إلى الطريق الزراعي، شهد اليوم الأربعاء انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالحجارة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المرور لمكان الواقعة، وجرى رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية على الطريق ومنع تعطلها، وتحرر محضرًا بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

بلاغ بانقلاب سيارة نقل على دائري القليوبية

وتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارًا من العميد محمد أبو سعد مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالحجارة بالطريق الدائري، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال المرور لمكان الحادث بقيادة العقيد محمد غيتة رئيس مباحث مرور القليوبية، والعقيد مصطفى عطية رئيس عمليات المرور.

وبعد المعاينة والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالحجارة وتمكنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، من رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.