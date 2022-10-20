أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس 20-10-2022 في مصر

على الرغم من وجود تخوفات في الأسواق المصرية بارتفاع أسعار الدواجن، إلا أن هناك شبه استقرار في الأسعار، إذ لا يوجد سوى تذبذب بسيط بين جنيهين و4 جنيهات، وفقًا لكل نوع من أنواع الدواجن الموجودة بالأسواق.

ووفقًا لما صدر عن بورصة الدواجن، تستعرض «الوطن» اليوم الخميس، أسعار الدواجن في الأسواق المختلفة والمحلات التجارية، حيث تشمل الدواجن ما بين البيضاء والحمراء والبلدي والساسو، وأيضًا أسعار مشتقات الدواجن المختلفة.

أسعار الدواجن اليوم الخميس 20-10-2022

سعر كيلو الفراخ البيضاء يتراوح بين 35 و37 جنيهًا.

الفراخ الساسو تتراوح بين 43 و46 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي بين 50 و54 جنيهًا.

بلغ كيلو أمهات الدواجن البيضاء بين 24 و26 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن اليوم 20-10-2022

- بلغ كيلو البانيه بين 82 و90 جنيهًا.

- بلغ كيلو الأوراك بين 39 و40 جنيهًا.

- استقر كيلو الأجنحة بين 25 و30 جنيهًا.

- كيلو الكبد والقوانص بلغ اليوم 35 و40 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس

سعر الكتكوت الأبيض البالغ عمر يوم بين 4 و5 جنيهات.

سعر كتكوت الساسو عمر بين 4 و4.25 جنيه.

الكتكوت البلدي عمر يوم سعره بين 4 و4.50 جنيه.

سعر الكتكوت الرومي الأسمر بين 16.50 و17 جنيهًا.

سعر الكتكوت الرومي عمر شهر بين 16 و16.50 جنيه.

أسعار البط

بلغ سعر كيلو البط الفرنساوي بين 32 و37 جنيهًا.

بلغ سعر لحم البط المسكوفي بين 44 و48 جنيهًا.

بلغ سعر البط البلدي بين 58 و62 جنيهًا.