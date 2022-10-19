خبير سيارات: لا فرق بين دهان الدوكو والفرن.. والاختلاف في الطريقة

قال معتز عاطف، خبير السيارات، إنه لا يوجد فرق بين دهان السيارات الدوكو والفرن، إذ أن المادة المستخدمة في الدهان واحدة، لكن الفرن أفضل من حيث درجة الشوائب وفرق جودة الدهان، لوجود فلاتر داخل الفرن.

خواص دهان السيارات الفرن

أضاف «عاطف»، خلال حواره ببرنامج «8 الصبح» مع المذيعة أسماء يوسف عبر فضائية «DMC»، أن مصطلح الدهان الفرن خاطئ، والصحيح هو «الكابينة»، مشيرًا إلى أنه يمكن دهان أجراء من السيارة داخل الكابينة، حسب حالة السيارة ودهانها والموديل الخاص بها.

وأوضح أنه دهان السيارة بأكملها يكون عند حدوث اختلاف في شكل ألوان السيارة، مشيرًا إلى أن المعتقد السائد الخاص بأن الدهان الفرن أفضل من الدوكو «خاطئ»، موضحًا أن الفرن هو مكان مغلق يوجد به فلاتر تبريد وتسخين للسيارة، لكن يتم الدهان بشكل يدوي في الغالب.

وأشار خبير السيارات، إلى أن دهان الدوكو يتم بالخارج من دون استخدام فلاتر التبريد أو التسخين، متابعًا بأنه لا يحدث اختلاف في درجات الألوان، سواء من خلال الدهان الدوكو أو الفرن، حيث إن درجة اللون واحدة ومحددة برقم مميز بها، وتستخدم في الحالتين.

نصائح للحفاظ على دهان السيارة

أكد عاطف، أن الدهان الفرن «الكابينة» أفضل من حيث درجة الشوائب وتثبيت اللون بشكل أسرع، خاصة في فصل الشتاء، مشيرًا إلى أن ركن السيارة في الشمس لفترات طويلة يفقد اللون رونقه.

ووجه عدة نصائح للمواطنين، أهمها عدم ركن السيارة تحت الأشجار، لأن فضلات الطيور تؤثر وتثبت على لون السيارة، منوها إلى ضرورة ركنها في مكان بعيد عن الشمس، علاوة على عدم غسل السيارات الساخنة المتأثرة بارتفاع درجات الحرارة.