«المصرية للرمال السوداء»: مصانعنا تفصل 6 معادن اقتصادية ثقيلة

شرح المهندس رضا حماد المدير التنفيذي للشركة المصرية للرمال السوداء، تفاصيل عمل مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء، قائلًا إنَّ مجمع مصانع الفصل أقيم على مساحة 80 فدانًا، ويضمّ مجموعة من المنشآت والمناطق الصناعية.

80 فدانًا مساحة مجمع «المصرية للرمال السوداء»

وأضاف «حماد»، خلال كلمته أثناء الجولة التفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي في مجمع مصانع الشركات المصرية للرمال السوداء، أنّ المنطقة الصناعية تتكون من 6 مصانع لفصل 6 معادن اقتصادية ثقيلة، إلى جانب مجموعة من المنشآت التي تخدم العملية الصناعية مثل ورشة إصلاح وصيانة المعدات، ومخزن قطع الغيار ومعامل البحوث والتطوير ومحطة الوقود وتحلية مياه البحر ومعدل إنتاجها 4 آلاف و200 متر يوميًا، وخزان للمياه الصناعية، يسع 46 ألف متر مكعب،

وأشار إلى أنّ المجمع يضم مبنى التعبئة والتغليف، ومناطق لتغليف وتشوين باقي المنتجات مع المنطقة الإدارية التي تخدم العملية الصناعية، إلى جانب المنطقة الخضراء واللاند سكيب الخاصة بالمصنع.

كما شرح الكيميائي إسلام إبراهيم، مسؤول معمل فصل المعادن، مكونات معمل فصل المعادن، قائلًا إنّ المعمل يتولى مهمة إجراء الاختبارات الكيميائية اللازمة لتحديد نسبة المعادن الثقيلة، ومساعدة فريق التخطيط لتحديد الأماكن الغنية بالرمال السوداء، ومتابعة العمليات الإنتاجية بمجمع مصانع الفصل والتركيز لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية العالمية.

محتويات معمل فصل المعادن

ولفت مسؤول معمل فصل المعادن إلى أنَّ المعمل يشتمل على «المنخل الهزاز» لإزالة الأحجام غير المرغوب فيها، والميكروسكوب لمعرفة الشكل البلوري للمعادن، والميزان الإلكتروني لوزن العينات، والفرن لتجفيف العينات، وجهاز التنظيف بالموجات الفوق صوتية، وجهاز القلاب الكهربي للتخلص من المواد العضوية والكربونات باستخدام المذيبات الكيميائية، ومجموعة الفصل الكيميائي باستخدام «لبروموفورم».

وقال المهندس أبوالسعود هارون أبوالسعود، المسؤول عن مصنع الروتيل، إنّ المصنع أُنشئ على مساحة 4260 مترا مربعا بارتفاع 32 مترا، ويتكون من 6 طوابق، وهدفه فصل خام الروتيل عن خام الزيركون كهربائيا، وبعدها يتم نقل الخام إلى المصنع عن طريق السيور الناقلة التي يتم تغذيتها باللوادر من منطقة التشوين بمعدل 948 طنا في اليوم.

وأضاف «أبوالسعود»، خلال كلمته أثناء جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمجمع مصانع الشركات المصرية للرمال السوداء، أنّ الطاقة الإنتاجية للمصنع لمنتج الروتيل تصل إلى 49 طنا يوميا، بينما خام الزيركون 224 طنا يوميا.

من جانبه، قال المهندس المسؤول عن وحدة التعبئة والتخزين، إنّ الهدف من الوحدة، هو تعبئة 4 منتجات نهائية بعد إجراء عمليات الفصل والتركيز في مصانع الفصل المختلفة، وتحتوي الوحدة على 4 وحدات للتعبئة.