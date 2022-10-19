حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 19-10-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك، عبير فؤاد، توقعاتها لكافة مواليد هذا البرج على الصعيدين العاطفي والمهني، أن جميع الامور داعمة اليوم لمواليد برج الميزان على كافة الأصعدة فهناك اجتماعات قد تحدث على مدار اليوم يجب أن تستغلها لصالحك.

ويصف خبراء الفلك مولود برج الميزان أنه من الشخصيات الواضحة الصارمة التي لا تجيد التلون أو الخيانة، فضلا عن أن هذا المولود من محبي تقديم المساعدات وتقديم يد العون المحبة للتفاصيل البسيطة.

ويعرف كذلك عن مولود برج الميزان أنه من الشخصيات الاجتماعية ومع هذا فهو لا يخشى للوحدة أو البقاء في عزلة بل يفضلها في بعض الأوقات للتفكير والاسترخاء، واليوم الأربعاء 19 أكتوبر الجاري، تنشر «الوطن» في السطور التالية، ضمن سلسلة الموضوعات الخبرية التي تنشر على مدار الساعة

ونعرض تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الميزان من محبي متابعة الفلك والكواكب وفقًا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

اليوم مثالي لعقد لقاءات واجتماعات وقبول ما يوجه لك من دعوات، هكذا قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لمولود برج الميزان على المستوى المهني والعملي .

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

القمر في وضع داعم ويجعل الأولوية اليوم لتحقيق أرباح ومكاسب، وإذا كنت خاليا قد تتحول علاقة صداقة لحب، هكذا رأت خبيرة الفلك على المستوى العاطفي والعائلي لمولود برج الميزان.