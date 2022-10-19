زراعة 128 شجرة بحدائق 4 كنائس في الإسكندرية للارتقاء بالمظهر الجمالي

استمرت جهود محافظة الإسكندرية في تجميل الطرق، وزراعة 128 شجرة في 4 كنائس بالإسكندرية، و11 نخلة «بردشيارد» بطريق المستجد.

واستلمت رئيس حي شرق المنتزه أول 125 شجرة «فيكس نتدا» من متبرعي المجتمع المدني كمساهمة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية بزراعة 100 مليون شجرة، وتقليم النخيل وتدوير الأشجار بحديقة الموحدين.

الإسكندرية تواصل تشجير الحدائق والطرق

وأعلنت المحافظة في بيان لها، استمرار تواصل الجهود المبذولة للارتقاء بالمظهر الجمالي والبيئي بنطاق الحي، جاء ذلك في سياق زراعة 18 ألف شجرة بجميع أحياء الإسكندرية في 8 أسابيع فقط .

الشريف يتابع عملية تشجير محافظة الإسكندرية

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه يتابع جهود تجميل المدينة بنفسه، وأصدر توصيات بزراعة جميع الحدائق المتواجدة بمختلف الأحياء، وزيادة الأشجار المثمرة وتشجير الطرق والمحاور ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.